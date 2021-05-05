Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 ile ilgili “1111” numaralı iletişim merkezi

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların Covid-19 süreci ve sağlıkla ilgili bilgi alabilecekleri “1111” numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni devreye koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “1111” numaralı iletişim merkezine ulaşan vatandaşlar, aşı bilgi sistemi, ev karantinası süreçleri gibi konularda bilgi edinip, ihbar ve şikayetlerini de yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hafta içi her gün 08.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.