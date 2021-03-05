Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde görev yapan bir temizlik personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
05 Mart 2021 Cuma 21:00
Son Güncelleme: 05.03.2021 22:09
Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde görev yapan bir temizlik personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde görev yapan bir temizlik personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.