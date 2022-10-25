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“Sağlık Bakanlığı’nda 6 aydır sigortasız kaçak işçi çalıştırıyor bu devlet...”

25 Ekim 2022 Salı 13:52
“Sağlık Bakanlığı’nda 6 aydır sigortasız kaçak işçi çalıştırıyor bu devlet...”

Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalara geçildi.

İlk konuşmayı, CTP Milletvekili Devrim Barçın yaptı.

Barçın, "Özel Sektör Çalışanlarının Alım Gücünü Düşüren, Türkiyeli İşçileri Düşman Gören ve Devlette Kaçak İşçi Çalıştıran UBP, DP ve YDP’nin Ekonomi Politikaları" konulu konuşmasında, özel sektör çalışanlarının alım gücünün nasıl düşürüldüğünü verilerle açıkladı.

Barçın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir pazar yeri ziyaretinde fiyatların son derece makul olduğu yönünde verdiği demeci eleştirdi.

Özel sektör çalışanlarının alım gücünün nasıl düşürüldüğünü resmi verilerle açıklayan Barçın, en kutsal nimet ekmeğe yüzde 150 artış yapıldığını, asgari ücretlinin artıştan sonra 400 tane ekmek daha az aldığını kaydetti.

“Mutfak yanıyor” diyen Barçın, asgari ücretliye son yapılan yüzde 97 zamla, asgari ücretlilerin evinde 352 paket daha az makarna götürebildiğine işaret etti.

Barçın, yumurtaya yüzde 193 zam geldiğini ifade ederek, diğer ürünlere yapılan zamlara da değindi.

-"Asgari ücrete 2 bin 400 TL artış yapılmalı"

Barçın, hal böyleyken hükümetin asgari ücreti yeniden belirlemek için neyi beklediğini sorarak, asgari ücretliye en az 2 bin 400 TL civarında bir artış yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Barçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a derhal Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu toplantıya çağırmaya davet etti.  

Piyasayı ayakta tutabilmek için alım gücünün korunması gerektiğine işaret eden Barçın, Türkiyeli -Kıbrıslı ayrımı yapanların ise bugün bu koltuklarda oturanlar olduğunu söyledi. Barçın, “Türkiyeli emekçi düşmanlarını bugün bu koltuklarda oturanlardır” dedi.

Barçın, yasa gücünde kararname yapıldığını ve asgari ücretlinin gelir vergisinden muaf tutulacağının söylendiğini, ancak vatandaş olmayan Türkiyeli veya 3. dünya ülkelerinden gelen bir emekçinin 396 TL gelir vergisi ödediğini, bunun emekte ırkçılık anlamına geldiğini ifade etti.

Devrim Barçın, devlette kaçak işçi çalıştırıldığını savunarak, 6 aydır hastanelerde taşeronlar tarafından çalıştırılan işçilerin yatırımlarının yapılmadığını söyledi.

Barçın, “Sağlık Bakanlığı’nda 6 aydır sigortasız kaçak işçi çalıştırıyor bu devlet...” diye konuştu.

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