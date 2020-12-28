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Sağlık Bakanlığı: Yurt dışında okuyan öğrencilere ücretsiz PCR testi

28 Aralık 2020 Pazartesi 21:04
Sağlık Bakanlığı: Yurt dışında okuyan öğrencilere ücretsiz PCR testi
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SAĞLIK BAKANLIĞI: YURT DIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ PCR TESTİ

Türkiye, İngiltere ve diğer tüm  dünya ülkelerinde öğrenim gören ve yeni yıl amacıyla gelecek KKTC vatandaşı öğrencilere dönüş için gerekli PCR testleri ücretsiz yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Türkiye, İngiltere ve diğer tüm  dünya ülkelerinde öğrenim gören  ve yeni yıl amacıyla ülkemize gelen KKTC vatandaşı öğrencilerimizin, öğrenci belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla, dönüş için gerekli olan PCR testleri, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır"

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıPCR Test
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