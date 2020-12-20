Sağlık Bakanlığı yeni önlemleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı ülkemizde artan koronavirüs vakalarını göz önünde bulundurarak aşağıdaki açıklamayı yapmayı uygun görmüştür:

Ülkemizde hizmet sektöründe birebir müşteriler ile temasta bulunan; kuaförler, berberler, restoran çalışanları, paket servis elemanları, tırnakçılar, masaj salonu çalışanları ve spor salonunda görev alan, işletme sahibi ve çalışanlarının en geç 23 Aralık 2020 tarihine mesai bitimine kadar PCR testlerini yaptırmaları elzem ve gerekli görülmüştür.

Yukarıda adı geçen sektörlerde herhangi bir kapanma gerektirecek bulaş olmaması amacıyla çalışanlarının ve işverenlerinin gerekli duyarlılığı göstererek PCR testlerini yaptırmaları çok büyük önem arz etmektedir.

PCR testleri Lefkoşa Acil Durum Hastanesi (bugün de dâhil 08.00-20.00), Mağusa Devlet Hastanesi (bugün de dâhil 24 saat) , Girne Turizm Limanı ( 11.00- 19.00 yarından itibaren), Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde ( PAZARTESİ 24 SAAT DİĞER GÜNLER 08.00- 16.OO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda yapılmaktadır. Devlette yapılacak olan PCR testleri için herhangi bir ücret alınmayacak olup, özel laboratuvarlardaki testler kişilerin kendi

imkanları ile yapılacaktır.

Öte yandan, siz vatandaşlarımızın da takip ettiği gibi özellikle Avrupa'da koronavirüs pozitif vakaları hızla artmaktadır. İngiltere gibi bazı ülkeler tamamen kapanmakta ve sokağa çıkma yasakları gündeme gelmektedir. Biz de aynı duruma düşmemek ve bulaşın bizi yeniden kapanmaya zorlamaması adına tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulamalıyız.

Özellikle, kendinde ateş, genel halsizlik hali, tat ve koku kaybı, öksürük gibi belirtileri fark eden vatandaşlarımızın derhal en yakın sağlık merkezine başvurması gerekmektedir. Bugünlerde bireysel tedbirlerini arttırılması tüm toplum sağlığı adına çok büyük önem arzetmektedir. Ayrıca pozitif koronavirüs görülen bir kişi ile temas ettiğini bilenlerin kendilerini gizlememesi ve 1102 numaralı hattımızdan yardım istemesi çağrımızı da yineleriz.

Çok ciddi bir dönemden geçiyoruz, dönüm noktasındayız.

Bugünlerde özellikle mecbur kalmadıkça yurtdışına çıkılmaması, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ve kronik hastalarımızın kalabalık yerlere gitmemeleri çok önemlidir. Gençlerimizin de bu dönemde kalabalık ortamlarda bulunmaları ailelerini ve sevdiklerini korumaları adına çok önemlidir.