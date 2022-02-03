banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gönyeli’de bir kişi evinde rahatsızlanarak başını çarptı, hastanede yoğun bakıma alındı
29 yaşındaki genç yaralandı
Meteoroloji Dairesi: “Deprem, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132 km uzaklıkta kaydedildi”
Meteoroloji Dairesi'nden açıklama
Kıb-Tek elektrik borcu olanları uyardı
Kıb-Tek'den uyarı
Tatar ve Sucuoğlu’ndan depremle ilgili açıklama...
Tatar ve Sucuoğlu’ndan depremle ilgili...
2 Bakanlıktan aşağısı olmazmış...
2 Bakanlıktan aşağısı olmazmış...
banner405

Sağlık Bakanlığı: “Yaşlılarımızın tedavisi hastanede yürütülmektedir”

      

03 Şubat 2022 Perşembe 18:00
Sağlık Bakanlığı: “Yaşlılarımızın tedavisi hastanede yürütülmektedir”

Sağlık Bakanlığı, Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde Vakıflar İdaresi’nin tescil ettiği Halk Vakfı’na yönetimden el çektirildiğini ve yaşlıların tedavisinin Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede yürütüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yaşlıların bakım ve rehabilitasyonundan sorumlu devlet kurumu olduğuna da işaret ederek, “Açılmak istenen huzurevi ve bakımevlerinin açılmasına izin vermek, onları denetlemek, hatta maddi ve teknik yardım yapmak da dairenin görevleri arasındadır” dedi. 

banner341
Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, “görünen lüzum üzerine” Sınırüstü’ndeki yaşlı bakımevinde yaşanan üzücü olaylarla ilgili kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Sınırüstü’ndeki yaşlı bakımevinin, Vakıflar İdaresi’nin tescil ettiği Halk Vakfı mütevelli heyeti tarafından idare edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sosyal Hizmetler Dairesi, yaşlıların bakım ve rehabilitasyonundan sorumlu devlet kurumudur.  Ayrıca açılmak istenen  huzurevi ve  bakımevlerinin açılmasına izin vermek, onları denetlemek  hatta  maddi ve teknik yardım yapmak da dairenin görevleri arasındadır. Sağlık Bakanlığı , Temel Sağlık Hizmetler Dairesi, bakımevlerinin yönetimini denetleme ve yaptırım uygulama yetkisine sahip değildir. Dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi'nin hazırlamış olduğu raporların gereğini yerine getirmek de yine Sosyal Hizmetler Dairesi sorumluluğundadır. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ancak Sosyal Hizmetlerin yapmiş olduğu denetimlere katkı sağlamak amacı ile katılır.  Sağlık Bakanlığı kendi görev yetki ve sorumluluk  alanında olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini hastaneler  ve sağlık merkezlerinde yerine getirmektedir. Şu anda Halk Vakfına yönetimden el çektirilmiş  ve oradaki yaşlılarımızın tedavisi   Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede  yürütülmektedir.”

banner360
Son Güncelleme: 03.02.2022 18:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Din Görevlileri Derneği’nden karikatür kınaması
Din Görevlileri Derneği’nden karikatür kınaması
Orman Dairesi Müdürlüğü’nden kamuoyunu bilgilendirme açıklaması
Orman Dairesi Müdürlüğü’nden kamuoyunu bilgilendirme açıklaması
Tatar: “AB ile iş birliğinin devamı ve gelişmesi için hazırız“
Tatar: “AB ile iş birliğinin devamı ve gelişmesi için hazırız“
Lefkoşa ve Girne’de evlerinde rahatsızlanan iki kişi yaşamını yitirdi
Lefkoşa ve Girne’de evlerinde rahatsızlanan iki kişi yaşamını yitirdi
Denetimlerde 37 araç trafikten men edildi
Denetimlerde 37 araç trafikten men edildi
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde eylem
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde eylem
Uyuşturucudan 3, kanunsuz ateşli silahtan 1 tutuklu
Uyuşturucudan 3, kanunsuz ateşli silahtan 1 tutuklu
Gönyeli’de bir kişi evinde rahatsızlanarak başını çarptı, hastanede yoğun bakıma alındı
Gönyeli’de bir kişi evinde rahatsızlanarak başını çarptı, hastanede yoğun bakıma alındı
LTB’den yol kapatma duyurusu…
LTB’den yol kapatma duyurusu…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim