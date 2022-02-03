Sağlık Bakanlığı: “Yaşlılarımızın tedavisi hastanede yürütülmektedir”

Sağlık Bakanlığı, Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde Vakıflar İdaresi’nin tescil ettiği Halk Vakfı’na yönetimden el çektirildiğini ve yaşlıların tedavisinin Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede yürütüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yaşlıların bakım ve rehabilitasyonundan sorumlu devlet kurumu olduğuna da işaret ederek, “Açılmak istenen huzurevi ve bakımevlerinin açılmasına izin vermek, onları denetlemek, hatta maddi ve teknik yardım yapmak da dairenin görevleri arasındadır” dedi.

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, “görünen lüzum üzerine” Sınırüstü’ndeki yaşlı bakımevinde yaşanan üzücü olaylarla ilgili kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Sınırüstü’ndeki yaşlı bakımevinin, Vakıflar İdaresi’nin tescil ettiği Halk Vakfı mütevelli heyeti tarafından idare edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sosyal Hizmetler Dairesi, yaşlıların bakım ve rehabilitasyonundan sorumlu devlet kurumudur. Ayrıca açılmak istenen huzurevi ve bakımevlerinin açılmasına izin vermek, onları denetlemek hatta maddi ve teknik yardım yapmak da dairenin görevleri arasındadır. Sağlık Bakanlığı , Temel Sağlık Hizmetler Dairesi, bakımevlerinin yönetimini denetleme ve yaptırım uygulama yetkisine sahip değildir. Dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi'nin hazırlamış olduğu raporların gereğini yerine getirmek de yine Sosyal Hizmetler Dairesi sorumluluğundadır. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ancak Sosyal Hizmetlerin yapmiş olduğu denetimlere katkı sağlamak amacı ile katılır. Sağlık Bakanlığı kendi görev yetki ve sorumluluk alanında olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini hastaneler ve sağlık merkezlerinde yerine getirmektedir. Şu anda Halk Vakfına yönetimden el çektirilmiş ve oradaki yaşlılarımızın tedavisi Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede yürütülmektedir.”