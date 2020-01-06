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Sağlık Bakanlığı: ”Verem, son derece tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık”

Sağlık Bakanlığı, tüberküloz/ verem hastalığının  özellikle çocuklarda  neden olduğu  tüberküloz menenjit gibi  hayati tehlike yaratan ağır sağlık  sorunları, çok zor uzun, zahmetli tedavi süreci ve komplikasyonları  nedeniyle son derece  tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı: ”Verem, son derece tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık”

Sağlık Bakanlığı, tüberküloz/ verem hastalığının  özellikle çocuklarda  neden olduğu  tüberküloz menenjit gibi  hayati tehlike yaratan ağır sağlık  sorunları, çok zor uzun, zahmetli tedavi süreci ve komplikasyonları  nedeniyle son derece  tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olduğuna dikkat çekti.

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:07
Sağlık Bakanlığı: ”Verem, son derece tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık”

Sağlık Bakanlığı, 1-7 Ocak  Veremle Savaş Haftası nedeniyle  yaptığı yazılı  açıklamada verem hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu.
Açıklamada hastalığın bulaşmasının,  öksürme esnasında damlacık yoluyla olduğu  ve toplu yaşam alanlarında  kolaylıkla yayılabildiği, okullar ve kışlalar gibi toplu yaşam alanlarının  hastalığın en kolay ve hızlı yayıldığı alanlar olduğu belirtildi.
Açıklamada,  tüberkülozun kontrol altına alınabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir kontrol programı yürütüldüğü kaydedilerek,”Bugün tüberküloz/verem hastalığının  ülkede  bir halk sağlığı sorunu değilse bunu 1980 yılından beri  ülkede düzenli olarak yapılmakta olan PPD yani Tüberkülin Cilt Testi taramalarına borçluyuz.”denildi.
Açıklamada,  bu hastalıkla mücadelede her ülkenin kendi sağlık politikasını belirlediğine işaret edilerek, şöyle devam edildi.
“ PPD taraması ve  tüberküloz aşısı   bu yöntemlerdendir Tüberküloz aşısının gerek yaygın istenmeyen yan etkileri gerekse koruyuculuğunun istenen  düzeyde olmaması gibi nedenlerle ülkemizde aşı yerine PPD taraması yapılarak hasta kişilerin tespit edilip tedavisi yoluna gidilmektedir.

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 PPD taraması Sağlık Bakanlığının ülkede verem hastalığının yayılmaması, teşhis almamış vakalar  varsa bunların tespit edilerek  en kısa sürede teşhis ve tedavisinin sağlanması için yürüttüğü bir sağlık hizmetidir. Bu tarama sadece  okullarda değil diğer  toplu yaşam alanları olan  askeri birliklerde  de düzenli olarak uygulanmaktadır. Ayni şekilde ülkeye giriş yapan  yabancılara da oturma izni alırken yapılmaktadır .
 Tarama esnasında testi  belli bir değerin üzerinde çıkan çocuklar, rencide edilmeden aileleri ile birlikte  ilgili sağlık merkezine davet edilmekte  ve orada ileri tetkikleri tamamlanarak test  pozitifliğinin   sebebi aydınlatılmaktadır. Her  PPD pozitifliği kişinin tüberküloz   hastası olduğunu  göstermez. Testler sonucunda kişinin hasta olduğunu gösteren bulgular  saptanırsa  tedavi   başlanmaktadır.”
PPD deri testi yapıldıktan sonra olabilecek durumlar ise şöyle sıralandı:
“Testin uygulandığı bölgede kızarıklık kaşıntı olabilir. Bunlar beklenen durumlar olup o bölgeye herhangi bir krem ilaç kolonya   sürülmemeli, pansuman yapılmamalıdır. Testin  değerlendirilmesi  48-72 saat  sonra  ekiplerimizce yapılacaktır. Bu  süre içerisinde     çocuk  banyo yapabilir  ancak  o bölgeye herhangi  bir ilaç  krem  sürülmemelidir.”
PPD deri testinin  sakıncalı olduğu durumlarla ilgili  ise “ Kişinin Tüberküloz geçirdiği  biliniyorsa  ya da tüberküloz  tedavisi  aldığı  biliniyorsa, geçmişte PPD cilt testinde büllü reaksiyonu olmuşsa, aşırı yanıkları ya da egzeması varsa, son bir ayda kızamık, kabakulak gibi önemli virüs infeksiyonu geçirmiş ya da canlı virüs aşısı (kızamık kızamıkçık kabakulak veya su çiçeği aşısı) olmuşsa PPD yapılmamalıdır” ifadeleri kullanıldı
 

Son Güncelleme: 06.01.2020 13:24
Anahtar Kelimeler:
Veremle Savaş Haftası
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