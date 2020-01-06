Sağlık Bakanlığı: ”Verem, son derece tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık”

Sağlık Bakanlığı, 1-7 Ocak Veremle Savaş Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada verem hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Açıklamada hastalığın bulaşmasının, öksürme esnasında damlacık yoluyla olduğu ve toplu yaşam alanlarında kolaylıkla yayılabildiği, okullar ve kışlalar gibi toplu yaşam alanlarının hastalığın en kolay ve hızlı yayıldığı alanlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, tüberkülozun kontrol altına alınabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir kontrol programı yürütüldüğü kaydedilerek,”Bugün tüberküloz/verem hastalığının ülkede bir halk sağlığı sorunu değilse bunu 1980 yılından beri ülkede düzenli olarak yapılmakta olan PPD yani Tüberkülin Cilt Testi taramalarına borçluyuz.”denildi.

Açıklamada, bu hastalıkla mücadelede her ülkenin kendi sağlık politikasını belirlediğine işaret edilerek, şöyle devam edildi.

“ PPD taraması ve tüberküloz aşısı bu yöntemlerdendir Tüberküloz aşısının gerek yaygın istenmeyen yan etkileri gerekse koruyuculuğunun istenen düzeyde olmaması gibi nedenlerle ülkemizde aşı yerine PPD taraması yapılarak hasta kişilerin tespit edilip tedavisi yoluna gidilmektedir.



PPD taraması Sağlık Bakanlığının ülkede verem hastalığının yayılmaması, teşhis almamış vakalar varsa bunların tespit edilerek en kısa sürede teşhis ve tedavisinin sağlanması için yürüttüğü bir sağlık hizmetidir. Bu tarama sadece okullarda değil diğer toplu yaşam alanları olan askeri birliklerde de düzenli olarak uygulanmaktadır. Ayni şekilde ülkeye giriş yapan yabancılara da oturma izni alırken yapılmaktadır .Tarama esnasında testi belli bir değerin üzerinde çıkan çocuklar, rencide edilmeden aileleri ile birlikte ilgili sağlık merkezine davet edilmekte ve orada ileri tetkikleri tamamlanarak test pozitifliğinin sebebi aydınlatılmaktadır. Her PPD pozitifliği kişinin tüberküloz hastası olduğunu göstermez. Testler sonucunda kişinin hasta olduğunu gösteren bulgular saptanırsa tedavi başlanmaktadır.”PPD deri testi yapıldıktan sonra olabilecek durumlar ise şöyle sıralandı:“Testin uygulandığı bölgede kızarıklık kaşıntı olabilir. Bunlar beklenen durumlar olup o bölgeye herhangi bir krem ilaç kolonya sürülmemeli, pansuman yapılmamalıdır. Testin değerlendirilmesi 48-72 saat sonra ekiplerimizce yapılacaktır. Bu süre içerisinde çocuk banyo yapabilir ancak o bölgeye herhangi bir ilaç krem sürülmemelidir.”PPD deri testinin sakıncalı olduğu durumlarla ilgili ise “ Kişinin Tüberküloz geçirdiği biliniyorsa ya da tüberküloz tedavisi aldığı biliniyorsa, geçmişte PPD cilt testinde büllü reaksiyonu olmuşsa, aşırı yanıkları ya da egzeması varsa, son bir ayda kızamık, kabakulak gibi önemli virüs infeksiyonu geçirmiş ya da canlı virüs aşısı (kızamık kızamıkçık kabakulak veya su çiçeği aşısı) olmuşsa PPD yapılmamalıdır” ifadeleri kullanıldı