Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde(tarama amaçlı) her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde(tarama amaçlı) her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde(tarama amaçlı) her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde(tarama amaçlı) her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okul öncesi öğrenciler için tarama testi zorunlu değildir. Ancak bu öğrenciler ile aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testi talep edilecektir.

Okul öncesi öğrenciler için tarama testi zorunlu değildir. Ancak bu öğrenciler ile aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testi talep edilecektir.

Okul öncesi öğrenciler için tarama testi zorunlu değildir. Ancak bu öğrenciler ile aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testi talep edilecektir.

Okul öncesi öğrenciler için tarama testi zorunlu değildir. Ancak bu öğrenciler ile aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testi talep edilecektir.