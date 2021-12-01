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Sağlık Bakanlığı: “Ülkede 103 HIV hastası vatandaşımız var”

01 Aralık 2021 Çarşamba 18:15
Sağlık Bakanlığı: “Ülkede 103 HIV hastası vatandaşımız var”

“GÜNCEL TEDAVİLER BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK TÜM VATANDAŞLARIMIZA SAĞLANIYOR”

Sağlık Bakanlığı, AIDS (HIV) tedavisi ile bulaştırıcılığın önlenebileceğini ve enfeksiyonun anneden bebeğe geçişinin engellenebileceğini belirterek, tedavilerin Bakanlık tarafından ücretsiz olarak tüm vatandaşlara sağlandığını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı’nın 1 Aralık Dünya AIDS ( HIV) Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülkedeki HIV hasta rakamları da şöyle açıklandı:

“Ülkemizde farklı yıllarda tanı almış hayatta olan toplam 103 HIV hastası vatandaşımız bulunmaktadır. Bu kişilerin 7'si kadın 96’sı erkektir. 2020 yılında yeni teşhis alan kişi sayısı 8’dir. 78 kişi KKTC’de yaşamakta ve tedavi almaktadır.”

Açıklamada, ülkede Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca HIV/AIDS’in bildirimi zorunlu bir hastalık olduğu da hatırlatıldı ve bu kapsamda vaka bildiriminin hasta isimleri kodlanmış olarak Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne yapıldığı ve tanı ve tedavinin deşifre olmadan sürdürüldüğü kaydedildi. 

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Son Güncelleme: 01.12.2021 18:53
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