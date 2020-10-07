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Sağlık Bakanlığı, toplu ibadetler, barlar, casinolar ve masaj salonlarının açılmasına karar verdi

Sağlık Bakanlığı, iç bulaş ve vaka sayısındaki azalmalara istinaden bugünden itibaren toplu ibadetler, barlar, casinolar ve masaj salonlarının belirlenen koşullarda açılmalarına karar verdi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 17:02
Sağlık Bakanlığı, toplu ibadetler, barlar, casinolar ve masaj salonlarının açılmasına karar verdi
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Sağlık Bakanlığı, iç bulaş ve vaka sayısındaki azalmalara istinaden bugünden itibaren toplu ibadetler, barlar, casinolar ve masaj salonlarının belirlenen koşullarda açılmalarına karar verdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yazılı açıklamasında, “45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası” kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nın ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar verdiğini belirtti.

Pilli, belirtilen faaliyet alanlarının belirtilen koşullarda açılmalarının uygun görüldüğü faaliyet alanlarını şöyle açıkladı:

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“Toplu İbadetler: İbadet boyunca maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi, temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması, girişlerin kayıt altına alınması.

Barlar: Barlarda bulunan masaların 6 kişilikten büyük olmaması, masalar arasında mesafenin 2 metre olması, temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması, girişlerin kayıt altına alınması, masaların dolu olması halinde ayakta müşteri kabul edilmemesi.

Casinolar: Kişiler arası sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi, maske ve hijyen kuralına dikkat edilmesi, salondaki kişilerin kayıt altına alınması, her kişi sonrası makine temizliği yapılması, canlı oyunların bulunduğu yerlere el dezenfektanı yerleştirilerek oyuncuların sürekli el dezenfeksiyonu yapmalarının sağlanması, casino içerisinde açık büfe yapılmaması.

Masaj Salonları: Personelin seans boyunca koruyucu ekipman kullanması, personelin haftada 1 PCR testi yaptırması, hijyen kurallarına uyulması, her müşteri sonrası ortamın dezenfekte edilmesi, girişlerin kayıt altına alınması.”      

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Son Güncelleme: 07.10.2020 17:25
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