Sağlık Bakanlığı, testsiz geçişlerle ilgili açıklama yaptı

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin 23 Eylül tarihli toplantısında, her iki tarafın epidemiyolojik verilerine göre seviye 2 yani turuncu seviyenin uygulanması kararı alındığını belirten Sağlık Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ada içi sınır geçişlerinde 27 Eylül 2021 Pazartesi 08.00’den itibaren tam aşılı kişilerden Covid-19 testi istenmeyecektir.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin 23 Eylül tarihli toplantısında her iki tarafın epidemiyolojik verilerine göre seviye 2 yani turuncu seviyenin uygulanması kararı alınmıştır.

Aşısız kişiler ise son 72 saat içerisine yapılmış negatif sonuçlu PCR veya antijen testi sonuçlarını beyan ederek geçiş yapabileceklerdir.

Ancak aşısız 18 yaş altı öğrenciler ve Kato Pyrgos’ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçiş yapabileceklerdir.”