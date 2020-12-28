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Sağlık Bakanlığı tespit edilen yeni vakalarla ilgili açıklama yaptı

9 Eylül İlkokulu'nda 3 öğretmende ,Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi göğüs hastalıkları yoğun bakım servisinde 3 hemşire ve 1 hastada ve Ercan Havalimanı itfaiye bölümünde çalışanlardan 3 kişide pozitif vaka tesbit edildi..

28 Aralık 2020 Pazartesi 08:45
Sağlık Bakanlığı tespit edilen yeni vakalarla ilgili açıklama yaptı
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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tespit edilen yeni vakalarla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
“9 Eylül İlkokulu'nda 3 öğretmende KOVID-19 pozitif tespit edilmesi ve bu öğretmenlerin çeşitli sınıflarda görev yapmaları dolayısıyla temaslı takibinin daha sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu okulun bir müddet kapatılmasına karar verilmiştir.

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Ayrıca Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde göğüs hastalıkları yoğun bakım servisinde 3 hemşiremizin KOVID-19 pozitif olması ve bir hastanın da pozitif tespit edilmesi sonucunda hastanemizde ve serviste gerekli önlemler alınmıştır. Ayrıca hemşireler ve hasta ile temaslı olan kişiler izole edilmiş olup temaslı takibi devam etmektedir. Hemşirelerimizin genel sağlık durumları iyidir.
Öte yandan yapılan testlerde, Ercan Havalimanı'nda itfaiye bölümünde çalışanlardan 3 kişinin KOVID-19 pozitif oldugu saptanmıştır. Bu çalışanlarla ilgili temaslı takibi devam etmekte olup, Ercan Havalimanı'nda da gerekli tedbirler alınmaya devam etmektedir.” 
 

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Sağlık BakanlığıYeni Vakalar
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