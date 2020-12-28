Sağlık Bakanlığı tespit edilen yeni vakalarla ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tespit edilen yeni vakalarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“9 Eylül İlkokulu'nda 3 öğretmende KOVID-19 pozitif tespit edilmesi ve bu öğretmenlerin çeşitli sınıflarda görev yapmaları dolayısıyla temaslı takibinin daha sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu okulun bir müddet kapatılmasına karar verilmiştir.



Öte yandan yapılan testlerde, Ercan Havalimanı'nda itfaiye bölümünde çalışanlardan 3 kişinin KOVID-19 pozitif oldugu saptanmıştır. Bu çalışanlarla ilgili temaslı takibi devam etmekte olup, Ercan Havalimanı'nda da gerekli tedbirler alınmaya devam etmektedir.”

