Sağlık Bakanlığı, Temmuz ayına ait deniz suyu analizlerini paylaştı

Sağlık Bakanlığı temmuz ayına ait deniz suyu analiz sonuçlarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan ve Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen temmuz ayına ait deniz suyu analiz raporları, Bakanlık internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

Bakanlık raporlarına göre, Kocareis Bungalow Plajı, Yeniboğaziçi Belediye Plajı ve Mehmetçik Belediyesi Halk Plajı’nda bir miktar kirlilik bulundu.

Analizlerde, Kocareis Bungalow Plajı’nda, 240 e.koli ve 20 entrekok, Yeniboğaziçi Belediye Plajı’nda 23 e.koli, 30 entrekok saptandı. Mehmetçik Belediyesi Halk Plajı’nda ise, 4 e.koli saptanırken, entrekok saptanmadı.

Bafra’daki Concorde Hotel Plajı, Kaya Artemis Hotel Plajı, Thalassa Beach Resort Hotel Plajı, Salamis Hotel Plajı, Bedis Halk Plajı, Silver Beach Halk Plajı, Glapsides Halk Plajı, Palm Beach Plajı, Kumyalı Halk Plajı, Nuh’un Gemisi Hotel Plajı, Limak Deluxe Hotel Plajı ise temiz çıktı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yayınlanan bölgeler dışındaki bölgelerin de analiz sonuçları gelmeye devam ettikçe, paylaşılacağı bildirildi.