banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İnşaattan hırsızlık: Suçüstü yakalandı
İnşaattan hırsızlık: Suçüstü yakalandı
Polis, dolandırıcılar konusunda vatandaşı uyardı
Polis, dolandırıcılar konusunda vatandaşı uyardı
Yeni biletler piyasaya çıktı!
Yeni biletler piyasaya çıktı!
Çoğu Rumca konuştuğumuzu sanıyor!
Çoğu Rumca konuştuğumuzu sanıyor!
Yeni Maliye Bakanı Alişan Şan oldu
Yeni Maliye Bakanı Alişan Şan...
banner405
Flaş Haber
19 gün direnebildi
Kapat

Sağlık Bakanlığı, Temmuz ayına ait deniz suyu analizlerini paylaştı

26 Temmuz 2022 Salı 23:52
Sağlık Bakanlığı, Temmuz ayına ait deniz suyu analizlerini paylaştı

Sağlık Bakanlığı temmuz ayına ait deniz suyu analiz sonuçlarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan ve Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen temmuz ayına ait deniz suyu analiz raporları, Bakanlık internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

Bakanlık raporlarına göre, Kocareis Bungalow Plajı, Yeniboğaziçi Belediye Plajı ve Mehmetçik Belediyesi Halk Plajı’nda bir miktar kirlilik bulundu.

Analizlerde, Kocareis Bungalow Plajı’nda, 240 e.koli ve 20 entrekok, Yeniboğaziçi Belediye Plajı’nda 23 e.koli, 30 entrekok saptandı. Mehmetçik Belediyesi Halk Plajı’nda ise,  4 e.koli saptanırken, entrekok saptanmadı.

Bafra’daki Concorde Hotel Plajı, Kaya Artemis Hotel Plajı, Thalassa Beach Resort Hotel Plajı, Salamis Hotel Plajı, Bedis Halk Plajı, Silver Beach Halk Plajı, Glapsides Halk Plajı, Palm Beach Plajı, Kumyalı Halk Plajı, Nuh’un Gemisi Hotel Plajı, Limak Deluxe Hotel Plajı ise temiz çıktı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yayınlanan bölgeler dışındaki bölgelerin de analiz sonuçları gelmeye devam ettikçe, paylaşılacağı bildirildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Şan: Canla başla çalışacağım
Şan: Canla başla çalışacağım
Ani ölümler artık araştırılacak
Ani ölümler artık araştırılacak
UBP'de yeni genel sekreter yardımcıları belli oldu
UBP'de yeni genel sekreter yardımcıları belli oldu
Aysu Basri Akter açıklama yaptı...
Aysu Basri Akter açıklama yaptı...
Gazeteci Aysu Basri Akter de Türkiye'ye alınmadı
Gazeteci Aysu Basri Akter de Türkiye'ye alınmadı
Apartman kavgasında bıçaklar çekildi
Apartman kavgasında bıçaklar çekildi
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak
Polis, dolandırıcılar konusunda vatandaşı uyardı
Polis, dolandırıcılar konusunda vatandaşı uyardı
Yeni biletler piyasaya çıktı!
Yeni biletler piyasaya çıktı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim