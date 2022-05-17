Sağlık Bakanlığı: “ Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi deniz suyu analizlerini düzenli olarak yaptırmaktadır“

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından deniz suyu örneklerinin düzenli olarak alınarak Devlet Laboratuvarına gönderildiği belirtilerek, Nisan 2022 sonunda yapılan deniz suyu analizlerinin de Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde yayınlandığı ifade edildi.

“Yapılan tüm analizler kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır” denilen açıklamada, mayıs ayı içinde analizlerin alınması için gerekli takvimlendirmenin yapıldığı da kaydedildi.