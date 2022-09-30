banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hava sıcaklığı, hafta başından itibaren 4 derece düşecek
Hava durumu
Yemlik arpa fiyatı açıklandı
Yemlik arpa fiyatı açıklandı
Binboğa, inek pelet yem fiyatını 460 TL olarak açıkladı
Binboğa, inek pelet yem fiyatını...
Profesörler zan altında!
Profesörler zan altında!
Devlet Piyangosu büyük ikramiyesini teslim etti
Devlet Piyangosu büyük ikramiyesini teslim...
banner405

Sağlık Bakanlığı Sivrisineklerle Mücadelenin Yeni Yöntemlerle Sürdüğünü Açıkladı

30 Eylül 2022 Cuma 19:45
Sağlık Bakanlığı Sivrisineklerle Mücadelenin Yeni Yöntemlerle Sürdüğünü Açıkladı

Pilot bölgelerde ödüllü WALS teknolojisi uygulanıyor

Sağlık Bakanlığı, sıhhiye ekiplerinin sivrisinekle mücadeleyi, en yeni ve etkin yöntemlerle sürdürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, sıhhiye ekiplerinin, inovatif yöntemlerle mücadele ettiği kaydedilerek Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi çalışmaları kapsamındaki sivrisinek örneklemeleri neticesinde toplanan sivrisinek numuneleri incelenmesi sonucunda şu türlerin tespit edildiği duyuruldu:

“Aedes caspius, Anopheles sp., Culex mimecticus, Culex pipiens, Culex therileri, Culiseta annulata, Culiseta longiareolata.”

-Ödüllü WALS teknolojisi pilot bölgede uygulandı

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin yeni teknolojilerle biyolojik sivrisinek kontrol programını geliştirmek için çalışmalara devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

“Eylül ayında pilot bölgelerde gerçekleştirilen bu çalışmalar ile Batı Nil Virüsü, Zika, Dang Humması gibi hastalıkları taşıma riski olan sivrisineklerin uçmadan, üreme kaynaklarında kontrol edilmesi amaçlanmaktadır.

Dünyada hastalıklarla mücadelede çok büyük başarı sağlayan ve Chicago da inovasyon ödülü alan WALS teknolojisi Sağlık Bakanlığı tarafından pilot bölgelerde uygulamaya konulmuştur. Bu metotla, ulaşılamayan alanlardaki sivrisinek üreme kaynaklarının kontrol altına alınması ve sonucunda sivrisineklerden bulaşan hastalıkların insanlara bulaşmadan önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu proaktif yaklaşım ilk olarak her bölgedeki pilot alanlarda uygulanmakta, sonrasında yaygınlaştırılması planlanmaktadır.”

-Tuvaletten atılacak tabletlerle ulaşılamayan fosseptiklerde kontrol sağlanıyor

Bakanlık açıklamasında, evlerin bahçelerinde sivrisinek üreyen alanlarda hızlı müdahale için pilot bölgede tablet biyolojik larvasitlerin dağıtımına Sıhhiye ekipleri tarafından başlandığı da duyuruldu.

Bu kapsamda hane halkının tuvaletten atacağı bir tabletin, ulaşılamayan fosseptiklerde sivrisineklerin kontrol edilmesine katkı sağlayacağı kaydedilerek “Sağlık açısından tamamen güvenli bu biyolojik larvasitler, aynı zamanda bahçelerdeki bidon/varil gibi sivrisinek üreme kaynaklarında ve hayvanların içtiği sularda dahi güvenle kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar hekimlerimizle paylaşılmış olup hastalıklar açısından hazırlıklı olmak adına bilgilendirme yapılmıştır. Önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde de sivrisinekle mücadele etkin bir şekilde devam edecektir” denildi.

banner360
Son Güncelleme: 30.09.2022 23:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Dana partimiz UBP adayları açıklamada geç kalıyor
Cem Dana partimiz UBP adayları açıklamada geç kalıyor
Hava sıcaklığı, hafta başından itibaren 4 derece düşecek
Hava sıcaklığı, hafta başından itibaren 4 derece düşecek
Yemlik arpa fiyatı açıklandı
Yemlik arpa fiyatı açıklandı
Binboğa, inek pelet yem fiyatını 460 TL olarak açıkladı
Binboğa, inek pelet yem fiyatını 460 TL olarak açıkladı
Profesörler zan altında!
Profesörler zan altında!
Töre, Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Heyetini Kabul Etti
Töre, Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Heyetini Kabul Etti
Devlet Piyangosu büyük ikramiyesini teslim etti
Devlet Piyangosu büyük ikramiyesini teslim etti
AA Analiz: ABD'nin Kıbrıs Stratejisi
AA Analiz: ABD'nin Kıbrıs Stratejisi
Döviz kurları
Döviz kurları
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim