Sağlık Bakanlığı Sivrisineklerle Mücadelenin Yeni Yöntemlerle Sürdüğünü Açıkladı

Pilot bölgelerde ödüllü WALS teknolojisi uygulanıyor

Sağlık Bakanlığı, sıhhiye ekiplerinin sivrisinekle mücadeleyi, en yeni ve etkin yöntemlerle sürdürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, sıhhiye ekiplerinin, inovatif yöntemlerle mücadele ettiği kaydedilerek Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi çalışmaları kapsamındaki sivrisinek örneklemeleri neticesinde toplanan sivrisinek numuneleri incelenmesi sonucunda şu türlerin tespit edildiği duyuruldu:

“Aedes caspius, Anopheles sp., Culex mimecticus, Culex pipiens, Culex therileri, Culiseta annulata, Culiseta longiareolata.”

-Ödüllü WALS teknolojisi pilot bölgede uygulandı

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin yeni teknolojilerle biyolojik sivrisinek kontrol programını geliştirmek için çalışmalara devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

“Eylül ayında pilot bölgelerde gerçekleştirilen bu çalışmalar ile Batı Nil Virüsü, Zika, Dang Humması gibi hastalıkları taşıma riski olan sivrisineklerin uçmadan, üreme kaynaklarında kontrol edilmesi amaçlanmaktadır.

Dünyada hastalıklarla mücadelede çok büyük başarı sağlayan ve Chicago da inovasyon ödülü alan WALS teknolojisi Sağlık Bakanlığı tarafından pilot bölgelerde uygulamaya konulmuştur. Bu metotla, ulaşılamayan alanlardaki sivrisinek üreme kaynaklarının kontrol altına alınması ve sonucunda sivrisineklerden bulaşan hastalıkların insanlara bulaşmadan önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu proaktif yaklaşım ilk olarak her bölgedeki pilot alanlarda uygulanmakta, sonrasında yaygınlaştırılması planlanmaktadır.”

-Tuvaletten atılacak tabletlerle ulaşılamayan fosseptiklerde kontrol sağlanıyor

Bakanlık açıklamasında, evlerin bahçelerinde sivrisinek üreyen alanlarda hızlı müdahale için pilot bölgede tablet biyolojik larvasitlerin dağıtımına Sıhhiye ekipleri tarafından başlandığı da duyuruldu.

Bu kapsamda hane halkının tuvaletten atacağı bir tabletin, ulaşılamayan fosseptiklerde sivrisineklerin kontrol edilmesine katkı sağlayacağı kaydedilerek “Sağlık açısından tamamen güvenli bu biyolojik larvasitler, aynı zamanda bahçelerdeki bidon/varil gibi sivrisinek üreme kaynaklarında ve hayvanların içtiği sularda dahi güvenle kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar hekimlerimizle paylaşılmış olup hastalıklar açısından hazırlıklı olmak adına bilgilendirme yapılmıştır. Önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde de sivrisinekle mücadele etkin bir şekilde devam edecektir” denildi.