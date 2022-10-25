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Sağlık Bakanlığı, sivrisinekle mücadelenin sürdüğünü açıkladı

25 Ekim 2022 Salı 18:39
Sağlık Bakanlığı, sivrisinekle mücadelenin sürdüğünü açıkladı

Sağlık Bakanlığı sıhhiye ekiplerinin sivrisinek mücadelesinin devam ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin sivrisinek örneklemeleri tespit edilen türlerle ilgili çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Sıhhiye ekiplerinin evlerin bahçelerine kadar girerek gerekli uygulamaları yaptığı belirtildi.

Sivrisinek türüyle mücadele için gerekli önlemlerin alındığına işaret edilerek, vatandaşların özellikle son yağan yağmurlar sebebiyle su dolmuş depo ve benzeri nesnelerini boşaltarak, durgun su kaynaklarına dikkat etmeleri istendi.

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