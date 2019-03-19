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Sağlık Bakanlığı, sıtma ve sivrisineklerle mücadele çalışmalarının ülkenin dört bir yanında aralıksız devam ettiğini duyurdu

Sağlık Bakanlığı, sıtma ve sivrisineklerle mücadele çalışmalarının ülkenin dört bir yanında aralıksız devam ettiğini duyurdu

19 Mart 2019 Salı 11:16
Sağlık Bakanlığı, sıtma ve sivrisineklerle mücadele çalışmalarının ülkenin dört bir yanında aralıksız devam ettiğini duyurdu

Sağlık Bakanlığı, sıtma ve sivrisineklerle mücadele çalışmalarının ülkenin dört bir yanında aralıksız devam ettiğini duyurdu. 

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ yaptığı yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da sıtma ile mücadele çalışmalarının, şubat ayından itibaren başladığını belirterek, sıtma ile mücadele çalışmalarının verimli geçmesi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına, Sağlık Bakanlığı bünyesine geçici sıhhiye işçileri alınarak, sıtma mücadelesine destek vermek için bölgelere dağıtıldığını kaydetti.

ÇALIŞMALAR SIHHIYE MÜFETTİŞLERİ GÖZETİMİNDE DEVAM EDİYOR

Sıtma ile mücadele çalışmalarının; Lefkoşa, Güzelyurt- Lefke , Karpaz, Mağusa ve Girne bölgelerinde sıhhiye müfettişleri gözetiminde aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Uludağ, sıtma ve sivrisineklerle mücadele kapsamında, ilaçlama çalışmalarına başlamadan önce de belli bir program kapsamında dere temizleme çalışmaları yapıldığını söyledi. 

Uludağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İçinde bulunduğumuz kış mevsiminin önceki yıllara göre oldukça yağışlı geçmesi nedeniyle bölgelerimizde sulak alanlar artmış, göletler ve su birikintileri çoğalmıştır. Bu durum, bu yılki çalışmalarımızın daha yoğun olacağını göstermektedir. Çalışmalarımızı yürütürken, belediyeler ile işbirliğine gidilerek Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye işçileri ile belediye çalışanlarından ortak ekipler kurulmuş ve işbirliği içerisinde iş planları çıkarılmıştır. Sulak alanlar, göletler ve su birikintilerinin bu planlar doğrultusunda ilaçlanmasına başlanmıştır.”

ÇEVRE VE DİĞER CANLILARA ZARAR VERMEYEN BİYOLOJİK İLAÇLAR

Sağlık Bakanlığı olarak kullandıkları ilaçların çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen biyolojik ilaçlar olduğuna işaret eden Uludağ, ilaçlamanın hangi şekilde  yapılacağı ve yöntemler hakkında sıhhiye müfettişleri ve işçilerine gerekli eğitimlerin verildiğini vurguladı.

Uludağ, ayrıca göletlere lavralar ile beslenen Kamboçya balıkları bırakıldığını ifade ederek, Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde ilaçlama çalışmaları devam ederken, BM ile yapılan protokol çerçevesinde ara bölgede kalan sulak alanların da ilaçlandığını kaydetti.

Son Güncelleme: 19.03.2019 14:41
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