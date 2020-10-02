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Sağlık Bakanlığı: “Pnömokok aşısı uygulamaya girdi”

Sağlık Bakanlığı, risk gruplarına yönelik pnömokok aşı uygulamasının bugünden itibaren sekiz sağlık merkezinde uygulamaya girdiğini bildirdi. 

02 Ekim 2020 Cuma 11:48
Sağlık Bakanlığı: “Pnömokok aşısı uygulamaya girdi”
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Sağlık Bakanlığı, risk gruplarına yönelik pnömokok aşı uygulamasının bugünden itibaren sekiz sağlık merkezinde uygulamaya girdiğini bildirdi. 
Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, uygulama, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Lapta Sağlık Merkezi, İskele Sağlık Merkezi, Maraş Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Serdarlı Sağlık Merkezi ve Akdoğan Sağlık Merkezi'nde yapılacak.  

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Aşı uygulanacak risk grupları şöyle: 
“65  yaş ve üzeri kişiler, Kronik Böbrek Yetmezliği, Nefrotik sendrom, Kronik Kalp Hastalığı, Lösemi, Lenfoma, Hodgkin hastalığı, Multipl myelom, Kanser Hastaları, Solid organTransplantasyonu, İmmünsupresif tedavi, Konjenital ya da kazanılmış immünyetmezlik, HIV enfeksiyonu, Fonksiyonel ya da anatomik aspleni (thalesemi hastaları), BOS kaçağı, Kohlear implantı, Kronik Akciğer Hastalığı, Şeker Hastalığı olanlar, Alkolizm, Kronik Karaciğer Hastalığı, Siroz, Sigara içiciliği olanlar.” 
 

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Son Güncelleme: 02.10.2020 11:53
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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