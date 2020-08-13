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Sağlık Bakanlığı, özel izinle gelenler konusunda açıklama yaptı

13 Ağustos 2020 Perşembe 12:51
Sağlık Bakanlığı, özel izinle gelenler konusunda açıklama yaptı
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“BAZI KİŞİLERE ÜLKEMİZE GELİŞLERDE PCR TESTİ AYRICALIĞI YAPILDIĞI İDDİALARI GERÇEK DEĞİL”

Sağlık Bakanlığı, özel izinle gelen bazı kişilere PCR testleri konusunda ayrıcalık yapıldığının doğru olmadığını belirtti.

Söz konusu kişilerin son 72 saatlik PCR testi sonuçları ile ülkeye kabul edildiklerini kaydeden Bakanlık, “PCR testinden muaf tutulmaları söz konusu değildir” açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı basına yansıyan bazı kişilere ülkemize gelişlerde PCR testi ayrıcalığı yaptıkları konusunda yer alan iddialara yanıt verdi ve “Söz konusu kişiler son 72 saatlik PCR testi sonuçları ile ülkemize kabul edilmişlerdir.

Ülke kategorilerine göre yapılan uygulamalarla ve hangi koşullarda özel izin verildiğiyle ilgili bilgilerin de yer aldığı Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda ülkelerin risk guruplarına göre dağılımları yapılarak ülkeler 3 gruba ayrılmıştır.

Ülkeye girişlerde uygulanacak olan kurallar kurulumuzca belirlenmiştir. Buna göre A kategorisinde bulunan ülkeler Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye gelirken son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını belgelemeleri gerekmektedir.

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B Grubu ülkelerden gelişlerde ise 3. 5. Gün (72-120 saatlik) negatif PCR testlerini belgelemeleri 2. PCR testinin de giriş noktalarında yaptırılmak üzere ülkeye girişleri kabul edilmektedir.

C grubu ülkelerden gelenlere ise buna ek olarak 14 günlük karantina şartı getirilmiştir.

B grubunda yer alan ülkelerden gelecek olan kişilerin önem arz eden acil durumlar, zaruri olan iş takipleri ve ağır hastalık gibi insani konularda bakanlığımıza önceden müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu durumda uçağa kabulleri için gereken 3. ve 5. günlük PCR testlerine uygun olmamaları halinde ek önlemler alınarak mutlaka PCR testlerinin yapılması ve negatif koşulu aranmaktadır.

Özel izinle ülkemize gelen kişilere de 2. PCR testi uygulaması uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen koşullar doğrultusunda bakanlığımızca değerlendirilme yapılarak özel izin verilmektedir.

Yani söz konusu kişiler son 72 saatlik PCR testi sonuçları ile ülkemize kabul edilmişlerdir. PCR testinden muaf tutulmaları söz konusu değildir.”

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Son Güncelleme: 13.08.2020 13:53
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