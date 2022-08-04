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Sağlık Bakanlığı, Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Destek Söyleşisi Düzenliyor

04 Ağustos 2022 Perşembe 11:30
Sağlık Bakanlığı, Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Destek Söyleşisi Düzenliyor

Sağlık Bakanlığı, özel gereksinimli çocukların ailelerine yönelik destek söyleşisi düzenliyor.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yarın saat 14.00’te halka açık olarak düzenlenecek söyleşide, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da konuşma yapacak.

Verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı “Özel Çocuklar ve Ailelerimiz ile Sağlık için Elele” projesi kapsamında Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Beyoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı ailelere  yönelik psikolojik destek söyleşisi düzenliyor.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın da konuşacağı söyleşiye halkın davetli olduğu ifade edildi.

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Son Güncelleme: 04.08.2022 12:54
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