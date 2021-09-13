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Sağlık Bakanlığı: “Öğrenciler haftanın herhangi bir günü antijen test yaptırabilir”

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezlerinde yığılmanın önlenmesi amacıyla, öğrencilerin antijen testlerini haftanın herhangi bir gününde yaptırabileceğini duyurdu.

13 Eylül 2021 Pazartesi 16:45
Sağlık Bakanlığı: “Öğrenciler haftanın herhangi bir günü antijen test yaptırabilir”

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezlerinde yığılmanın önlenmesi amacıyla, öğrencilerin antijen testlerini haftanın herhangi bir gününde yaptırabileceğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerden haftalık antijen testi istendiği hatırlatılarak, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezlerinde yığılmayı önlemek amacıyla öğrencilerin haftanın  herhangi bir günü test yaptırabiliceğini bildirdi.
“Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. Örneğin Eylül ayının 15’inde yapılan test sonucu ayın 22’sine kadar geçerli olacaktır” denilen açıklamada, ücretsiz antijen yapabilme kriterleri de paylaşıldı.
Buna göre, çift doz aşılı kişiler, son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler, Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler, 18 yaş altında olanlar (6 yaşın altında ise ailenin isteğine bağlı), sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler, sosyal yardım alanlar ücretsiz antijen testi yaptırabilecek. 
Bu kriterlere uyan kişilerin ücretsiz antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda veya merkezlerde testlerini yaptırabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, kayıt yaptırmayan kişilerin kayıtlarının test için gittikleri laboratuvar veya merkezler tarafından yapılacağı da belirtildi. Açıklamada, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezleri de paylaşıldı.

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Son Güncelleme: 13.09.2021 17:33
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