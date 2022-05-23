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Sağlık Bakanlığı nisan ayı deniz suyu analizleri konusunda açıklama yaptı

23 Mayıs 2022 Pazartesi 21:45
Sağlık Bakanlığı nisan ayı deniz suyu analizleri konusunda açıklama yaptı

“Deniz suyu analizlerinde olumsuz değerlere rastlanmadı”

Sağlık Bakanlığı, nisan ayı deniz suyu analizlerinde olumsuz değerlere rastlanmadığını, biri dışında plajların değerlerinin ‘mükemmel kalite sınıfında’ yer aldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, nisan ayı deniz suyu analizlerine yer verilerek, plajların ‘mavi bayrak yüzme suyu kalite kriterleri’ içerisinde olduğu belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin her yıl yüzme sezonu başlangıcından bir ay önce başlayarak sezon sonuna kadar deniz suyu örneklerini toplayarak Devlet Laboratuvarına analiz için gönderdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, dairenin her yıl olduğu gibi bu yıl da nisan ayında deniz suyu numunelerini alıp analizlerini yaptırdığı ve sonuçların Sağlık Bakanlığının sitesinde halk ile şeffaf bir biçimde paylaşıldığı ifade edildi.  

Bakanlık açıklamasında, “Avrupa Birliği 2006/7/Ec sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetimi Direktifi kıyı suları ve geçiş suları için mikrobiyolojik kriterler doğrultusunda değerlendirilen analiz sonuçları olumsuz çıktığı takdirde gereği için Çevre Dairesi ile paylaşılmaktadır” denildi.

Nisan ayında yaptırılan analiz sonuçlarında plajlarda herhangi bir olumsuz değere rastlanmadığı bildirilen açıklamada, “Hatta biri dışında plajlarımızın değerleri mükemmel kalite sınıfında yer almaktadır. Bu da mavi bayrak yüzme suyu kalite kriterleri içerisinde bulunmaktadır.” denildi.

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