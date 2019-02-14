Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması ilk günden büyük takdir topladı

ERGÜN YAHAT'IN HABERİ..

Hasta Refakatçi Eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Sertifikalar Sağlık Bakanı Filiz Besim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit tarafından takdim edildi..

Bugün göreve başlayan KKTC vatandaşı hasta refaketçiler, en çok hasta yakınlarını sevindirdi.Bugüne kadar hastanelerde hasta bakan ve 150 ile 250 tl arası ücretle adeta hasta yakınlarına illallah çektiren birçoğu Türkmenistanlı hasta bakıcılar, bugün başta Gazimağusa devlet hastanesi olmak üzere hastanelerden çıkarılırken, yerlerine eğitimli sertifikalı KKTC vatandaşları göreve başladı.

Hasta yakınları, bu uygulamayı hayata geçiren başta Sağlık Bakanı Filiz Besim ve diğer yetkilileri tebrik ettiler.