Sağlık Bakanlığı'nın aşılanma programı devam ediyor

Bakanlık, 18 Ocak Pazartesi gününe kadar öncelikli olarak tüm sağlık çalışanlarının aşılanmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni çalışanlarının aşılanmasına Acil Durum Hastanesi’nde devam ediliyor.

Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren özel sağlık çalışanları (serbest hekimler, laboratuvarlar, emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları, diyetisyenler, veterinerler vb.) Acil Durum Hastanesi’nde yarın 08.00 -18.00 saatleri arasında aşı olabilecek.

Diğer bölgelerde ise sağlık çalışanlarının aşılanmasına bugün başlandı. Aşılamanın yarın tamamlanması hedefleniyor.

Lefke ve Güzelyurt bölgesinde devlette ve özel çalışan sağlık çalışanları serbest hekimler, laboratuvarlar, emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları diyetisyenler, veterinerler vb. aşı için Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne gitmesi gerekiyor. Girne bölgesindekiler Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde; Gazimağusa ve İskele bölgesindekiler ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde aşılanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ

Aşı yaptırmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların [email protected] e-posta adresine başvuruda bulunması gerekiyor.



