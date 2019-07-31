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Sağlık Bakanlığı'ndan virüs açıklaması...

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü ön tanısı ile devlet hastanelerine yeni bir vak'a ulaşmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan virüs açıklaması...

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü ön tanısı ile devlet hastanelerine yeni bir vak'a ulaşmadığını açıkladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:05
Sağlık Bakanlığı'ndan virüs açıklaması...


Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tanısı konulan bir hastamız, Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nden alınmış, Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde tedavi görmektedir ve genel sağlık durumu iyidir. Gelişmeler bakanlığımızca kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir” denildi.

Öte yandan İki toplumlu Sağlık Komitesi, Batı Nil Virüsü konusunu ele almak amacıyla bugün toplanıyor. Sağlık Komitesi’ne bağlı Enfeksiyon Hastalıkları Alt Komitesinin toplantısı  saat 14.00’te başlayacak.

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TAK’ın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Dr. Meltem Onurkan Samani, Batı Nil Virüsü konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulacağını söyledi.

Samani, çalışmalarını aralıksız devam ettiren komitenin üzerinde çalıştığı projeler bulunduğunu belirtti.

  İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, her iki toplumu da etkileyebilecek sağlık sorunlarının çözümü, iki toplumun birbirinin sağlık sistemi hakkında bilgi edinmesi ve sağlık konularında işbirliği çalışmaları yürütmesi gibi hedefler doğrultusunda 2008’de kuruldu.

 Eş başkanlığını Yeşim Örek Gümüşdağ’ın yürüttüğü komitenin Enfeksiyon Hastalıkları, Genetik Hastalıkları ve Veterinerlik alt komiteleri var.

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