banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99679
ALTIN
257.559
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7373
EURO
6.1647
İnönü kavşağında feci kaza!
YİNE KAZA!
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları: 2 tutuklu
1'İ KAÇAK 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kargo paketinde uyuşturucu
KARGO PAKETİNDE UYUŞTURUCU
banner307

Sağlık Bakanlığı'ndan virüs açıklaması...

Açıklamada, son iki gün içerisinde hastanelere Batı Nil Virüsü şüphesi ile herhangi yeni bir vaka başvurusu yapılmadığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan virüs açıklaması...

Açıklamada, son iki gün içerisinde hastanelere Batı Nil Virüsü şüphesi ile herhangi yeni bir vaka başvurusu yapılmadığı ifade edildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 20:46
Sağlık Bakanlığı'ndan virüs açıklaması...

banner317
Batı Nil Virüsü teşhisi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi edilen 3 kişinin taburcu olduğu kaydedilen açıklamada, yoğun bakımda tedavi altında bulunan diğer 3 kişinin sağlık durumlarının iyiye doğru gitmekte olduğu ve bir hastanın bilincinin açık durumda olduğu, ailesiyle de görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın konu ile ilgili tüm paydaşlarla çalışmalarına ara vermeden devam etttiği de vurgulanarak, ülke genelindeki belediyelerle işbirliği içinde ilaçlamaların sürdüğü, gelişmelerin paylaşılmaya devam edeceği dile getirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnönü kavşağında feci kaza!
İnönü kavşağında feci kaza!
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nden açıklama
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nden açıklama
Özersay'dan Maraş açıklaması...
Özersay'dan Maraş açıklaması...
59. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışına Cumhurbaşkanı Akıncı da katıldı
59. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışına Cumhurbaşkanı Akıncı da katıldı
Kısmet, Venezüella ve Endonezya yolcusu
Kısmet, Venezüella ve Endonezya yolcusu
KKTC’nin mantar envanter çalışması tamamlandı
KKTC’nin mantar envanter çalışması tamamlandı
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan Açıklama...
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan Açıklama...
Liderler 5 ay sonra buluşuyor...
Liderler 5 ay sonra buluşuyor...
GAÜ ve Kadıköy Belediyesi, kentin geleceğini tartıştı
GAÜ ve Kadıköy Belediyesi, kentin geleceğini tartıştı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim