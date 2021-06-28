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Sağlık Bakanlığı'ndan ÖNEMLİ açıklama

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada halkın Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi açıklamalara itibar etmesi istendi..

28 Haziran 2021 Pazartesi 12:42
Sağlık Bakanlığı'ndan ÖNEMLİ açıklama
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Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

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"İnternet haber sitelerinde de yer alan ve Dr. Suat Günsel Hastanesi tarafından yayınlandığı iddia edilen Johnson&Johnson aşısının yan etkileri nedeniyle iptal edildiğine dair kişilere atılan mesaj gerçekliği yansıtmamaktadır.

İddia edildiği gibi tedavülden kalkması veya toplatılması söz konusu değildir. Ayrıca Johnson&Johnson aşısında herhangi bir ciddi yan etki görülmemiştir. Covid-19 ile mücadelede aşılamalar sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.

Pandeminin devam ettiği bugünlerde bilgi kirliği halkın panik olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla güvenilir bilgi için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi açıklamaların takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kamuoyuna duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Sağlık BakanlığıJohnson&Johnson Aşısı
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