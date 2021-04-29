Sağlık Bakanlığı'ndan hemşire nakil duyurusu

Sağlık Bakanlığı, Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün 6’ncı maddesi uyarınca, acil nakil yapılması öngörülen ilçe ve kadro değişikliği için nakil yerleri ve hemşire sayılarını duyurdu.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, nakil formu, kimlik fotokopisi, kamudan son atama yazısı ve nakil için mazeretini gösteren rapor veya sağlık kurulu raporu ile 12 Mayıs tarihine kadar bakanlığa başvuru yapılabilecek
Toplantı tarihi daha sonra bildirilecek.
HASTANELER ARASI İLÇE NAKİLLERİ
Hastane Adı Hemşire Sayısı
|
Dr. Burhan Nalbantoğlu
|
1
|
Gazimağusa Devlet Hastanesi
|
5
|
Dr. Akçiçek Hastanesi
|
3
|
Cengiz Topel Hastanesi
|
2
|
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi
|
2
Sağlık Merkezi Sayısı Başvurabilecek Kadrolar
|
Dipkarpaz Sağlık Merkezi
|
2
|
(III. Derece Yüksek Hemşire veya
Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)
|
Lapta Sağlık Merkezi
|
3
|
1 kişi (II. Derece Mesul Hemş.)
2 kişi (III. Derece Yüksek Hemş. Veya
Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)
|
Çamlıbel
|
1
|
1 kişi (III. Derece Yüksek Hemş. Veya
Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)
|
Esentepe Sağlık Merkezi
|
1
|
(III. Derece Yüksek Hemş. Veya
Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)
|
Mehmetçik Sağlık Merkezi
|
1
|
II.Derece Mesul Hemşire veya
III. Derece Yüksek Hemşire veya
Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)
|
Güzelyurt Sağlık Merkezi
|
2
|
1kişi ( II. Derece Mesul Hemşire)
1 kişi (III. Derece Yüksek Hemşire veya
Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)
|
İskele Sağlık Merkezi
|
1
|
1 ( II. Derece Mesul Hemşire) veya (III. Derece Yüksek Hemşire veya Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)
|
Akdoğan Sağlık Merkezi
|
1
|
1 (( II. Derece Mesul Hemşire)
|
Serdarlı Sağlık Merkezi
|
1
|
(III. Derece Yüksek Hemşire veya Ebelik Hemşirelik Hizm. Sınıfı)