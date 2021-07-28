banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aşı ile eğitim arasındaki 5 benzerliği bulunuz
Aşı ile eğitim arasındaki 5...
Cennet de cehennem de elimizde…
Cennet de cehennem de elimizde…
Denktaş-Ataoğlu kavgası şimdi başladı!
Denktaş-Ataoğlu kavgası şimdi başladı!
134'ü yerel 157 pozitif vaka
134'ü yerel 157 pozitif vaka
banner376

Sağlık Bakanlığı'ndan elektronik bileklik için yeni NOTAM

Sağlık Bakanlığı yeni bir NOTAM yayımlayarak elektronik bileklik ücretlerinin Türkiye'den KKTC’ye indikten sonra da ödenebilmesine imkân sağlayacak..

28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:17
Sağlık Bakanlığı'ndan elektronik bileklik için yeni NOTAM

KKTC Sağlık Bakanlığı, Türkiye-KKTC seferlerinde yeni bir NOTAM yayımlayarak elektronik bileklik ücretlerinin KKTC’ye indikten sonra da ödenebilmesine imkân sağlayacak.

Daha önce 750 TL’lik ücret, uçağa binmeden önce ödeniyor, bu konuda havayolu şirketleri bazı müşterilerinin mağdur olmasına neden oluyordu.

banner341

Bu konuda yaşanan bazı mağduriyetler, yolcuların biletlerinin yanmasına dahi neden olabilmişti. 

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın, bu konuda şikayetleri değerlendirerek yeni bir NOTAM yayımlayacağı öğrenildi. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıNotamBileklik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PCR testleri COVID-19 hastalarını tespit etmek için gerekli bir test
PCR testleri COVID-19 hastalarını tespit etmek için gerekli bir test
Dini Yol Ofisi’nden Atalay’a teşekkür
Dini Yol Ofisi’nden Atalay’a teşekkür
Saner, AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirdi
Saner, AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirdi
Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti
Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti
GAÜ “2021 Tiyatro Günleri” 3 Ağustos’ta başlıyor
GAÜ “2021 Tiyatro Günleri” 3 Ağustos’ta başlıyor
Mersinli Muhtarlar Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret etti
Mersinli Muhtarlar Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret etti
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
DAÜ Hukuk Fakültesi yeni akademik yıla hazır
DAÜ Hukuk Fakültesi yeni akademik yıla hazır
İlk toplantıdan bir sonuç çıkmadı
İlk toplantıdan bir sonuç çıkmadı
Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı 21 Ağustos’ta
Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı 21 Ağustos’ta

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim