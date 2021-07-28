Sağlık Bakanlığı'ndan elektronik bileklik için yeni NOTAM

KKTC Sağlık Bakanlığı, Türkiye-KKTC seferlerinde yeni bir NOTAM yayımlayarak elektronik bileklik ücretlerinin KKTC’ye indikten sonra da ödenebilmesine imkân sağlayacak.

Daha önce 750 TL’lik ücret, uçağa binmeden önce ödeniyor, bu konuda havayolu şirketleri bazı müşterilerinin mağdur olmasına neden oluyordu.

Bu konuda yaşanan bazı mağduriyetler, yolcuların biletlerinin yanmasına dahi neden olabilmişti.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın, bu konuda şikayetleri değerlendirerek yeni bir NOTAM yayımlayacağı öğrenildi.