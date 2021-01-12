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Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru!

Yüksek hemşire sınavına girmek isteyen ancak karantinada olan hemşirelerin 15 Ocak’a kadar Sağlık Bakanlığı’na bildirim yapması gerekiyor.

12 Ocak 2021 Salı 13:07
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru!
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YÜKSEK HEMŞİRE SINAVINA GİRMEK İSTEYEN ANCAK KARANTİNADA OLAN HEMŞİRELER 15 OCAK’A KADAR BAKANLIĞA BİLDİRİM YAPMALI

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Yüksek hemşire sınavına girmek isteyen ancak karantinada olan hemşirelerin 15 Ocak’a kadar Sağlık Bakanlığı’na bildirim yapması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 17 Ocak’ta düzenlenecek 3’üncü Derece Yüksek Hemşirelik sınavına girecek olan ancak bu tarihte gerek gerek temaslı, gerek yurtdışından geldiği için karantinada bulunan adayların, sınava girebilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılabilmesi adına, 15 Ocak Cuma günü saat 12.00'ye kadar Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapması gerektiği duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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