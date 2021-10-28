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Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru

Sağlık Bakanlığı 3.doz aşı yaptırmak isteyenler için duyuru yaptı..

28 Ekim 2021 Perşembe 11:19
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru

29 Ekim Cuma ve 30 Ekim Cumartesi günü hizmet verecek aşı merkezleri  ve saatleri aşağıda yer almaktadır.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

29 /30 Ekim ( 08.00-16.00)

Mağusa Devlet Hastanesi

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29 /30 Ekim ( 08.00-14.00)

60 yaş ve üzerinde olan 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı olmuş ve üzerinden altı ay geçmiş kişiler 3. Doz aşılarını yaptırmak üzere aşı merkezlerimize başvuruda bulunabilirler.

Bugüne kadar hiç aşı yaptırmamış 12 yaş ve üzeri kişiler ise 1. Ve 2. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını yaptırabilirler.

2 doz Sinovac aşısı olan ve 3 ayını dolduran herkes 3. Doz aşılarını yaptırmak için aşı merkezlerimize başvuruda bulunabilirler.

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