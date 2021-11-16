Sağlık Bakanlığı'ndan aşı duyurusu

Sağlık Bakanlığı, “Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır” diyerek, “Aşı merkezlerimize giden hiçbir vatandaşımız geri gönderilmeyecektir” çağrısı yaptı.

Salgında vaka sayısı 200’ün üzerine çıkarak zirve yaparken, Sağlık Bakanlığı’ndan “Covid-19 salgını henüz bitmedi aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz” uyarısı geldi.

Açıklama şu şekilde:

“Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır. Aşı merkezlerimize giden hiçbir vatandaşımız geri gönderilmeyecektir

Covid-19 salgını henüz bitmedi aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz.

Aşı programınızı aşağıdaki tabloda yer alan şekilde tamamladığınıza emin olunuz. Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır. Aşı merkezlerimize giden hiçbir vatandaşımız geri gönderilmeyecektir. 12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımıza aşılar açılmıştır. Hiç aşı olmayanlar, 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkes aşı merkezlerimize müracaat edebilir.

Kış aylarına girdiğimiz bu günler içerisinde kayıplar yaşamamak ve hastalığın ağır seyretmesini önlemek amacıyla aşıyla Covid-19’a karşı bağışlılığımızı güçlendirmek elzemdir. Covid-19 aşı merkezlerimiz ve yapılan aşılar tabloda yer almaktadır.”