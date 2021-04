Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, elektronik bileklik uygulaması kapsamında Karantina Takip Sistemi ile ülkemize gelinmesi ile ilgili koşulları hatırlatarak, Mayıs ayı içerisinde Covid-19 genel durumuna göre daha geniş açılımlar hedeflediklerini açıkladı.

Üstel, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 aşıları hakkında sıkça sorulan sorular listesi oluşturarak en çok merak edilen konu başlıkları hakkında bilgiler hazırladığını belirtti.

Üstel, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ev karantinasına onay verilen ve izin belgesi olan kişiler elektronik bileklik uygulama kapsamında" Karantina Takip Sistemi " ne dahil olmaktadırlar.

Bugüne kadar toplam 659 kişi bileklik uygulamasına dahil olmuş, 5 kişinin takibi 1 kişinin pozitifleşmesi, 1kişinin adadan ayrılması, 3 kişinin ise pilot olması nedeniyle sonlandırılmıştır.

Bileklik uygulamasının başlamasından bu yana herhangi bir kural ihlali yaşanmamış, ancak ihlal edilmesi durumunda yasal işlem başlatılarak para cezası dahil cezai işlemeler uygulanacaktır dedi.

Bu kapsamdaki 70 yaş üstü yaşlılar, 12 yaş altı çocuklar, gebelik ve kronik hastalığı olan kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeden önce Sağlık Bakanlığı'ndan izin belgesini alıp" Güvende Kal" isimli mobil uygulamayı cep telefonuna indirmesi ve uygulamada kayıt ödeme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir diyen Üstel, özellikle kronik hastalığı olan kişilerin doktor raporları ile başvuruda bulunmaları gerektiğini kaydetti.

Üstel, yaşanan yoğunluk nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ev karantinası müracaatını KKTC'ye dönüş seyahati tarihinden 1 hafta önce Sağlık Bakanlığı'na gelerek veya [email protected] adresine mail göndererek yapmak gerektiğini, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterler dışında olanları ev karantinası uygulamasına tabi olmadıklarını belirtti.

Sık sorulan sorular ve cevapları

1-Bana verilen aşı markasını istediğim markayla değiştirebilir miyim?

Randevusuna aşı markasını istemediği için gitmeyen kişilere yeni aşı geldiği zaman yeniden randevu verilebilecektir. Ama bunun için bekleme süresi belli değildir.

2-Randevusunu kaçıran gidemeyen kişiler ne yapabilir?

Hastalık veya herhangi bir nedenle randevu gününde gidemeyen kişiler çağrı merkezini arayıp randevu tarihlerini uygun güne çekebilirler.

3-Ciddi kronik hastalığı olan hastalar ne şekilde aşılanacak?

55 yaş ve üzerinde olup ciddi kronik hastalığı olan kişilerin aşıbilgisistemi.com adresine yaptıkları başvuruları doğrultusunda aşılamaları devam etmektedir. 55 yaşından küçük olup ciddi kronik hastalığı olan kişiler ise tamamlandıktan sonra aşı olabilerceklerdir., aşı bilgi sistemi üzerinden yapmış oldukları randevu talepleri doğrultusunda Aşı randevuları sms olarak bildiriliecektir.Kronik hastalığı olan bireylerin ayrıca sağlık bakanlığına gelip belge getirmelerine gerek yoktur.

4-Covid-19 hastalığını geçirmiş kişler aşı olmalımıdır?

Sağlık çalışanları hastalığı geçirmelerinin üzerinden bir ay diğer kişiler 3 -6 ay geçtikten sonra randevu için aşı bilgi sisteminden aşı randevu talebi yapabilirler.

5-Eşimle ayni anda aşı olmak istiyorum olabilirmiyim ?

Her bireye yaş kriterine ve ağır kronik hastalığına göre başvurusu doğrultusunda randevu verilecektir.Eş durumundan randevu talebi mümkün değildir.

6-65 yaş ve üzerinde olan vatandaş olmayan ve oturma izni de olmayan kişiler aşı olabilirmi?

Bu kişiler yüksek risk gurubunda olduklarından üç aydan uzun bir süreden beri burada kalmışlar ise ve ülkelerine dönemiyorlar ise aşıbilgisistemi.com üzerinden aşı olmak için başvurabilirler.

7- Yurtdışına gideceğim acilen aşı olabilirmiyim?

Aşılamalar yaş kriterine göre yapılmaktadır.



Kişi aşı kartını ibraz etmek ve ikinci aşı tarihinde burada olmasını gerektiren zorunlubir durumu olması halinde 2.doz aşısını burada yaptırmak için Covid aşı danışma merkezinden randevu kaydı yaptırabilir(05469901313)

9-Kronik hastalıklarım nedeni ile aşı olmam sakıncalımıdır?

Doktorunuz aşı olmanızda sakınca olmadığını belirtmişse aşı randevusu için başvurabilirsiniz.

10-Aşı olmak mecburi midir olmazsam ne olur?

Aşı olmak mecburi değildir ama hastalığın toplumda yayılımını durdurabilmek için aşı sırası gelen kişilerin aşı olmaları önemlidir.

11-Aşı programında kullanılan aşılar güvenlimidir?

Aşıların güvenliğini ve kalitesini sağlamak, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ)' en yüksek önceliklerinden biridir. DSÖ, aşıların kalitesini, güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için küresel normların ve standartların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak için ulusal makamlarla yakın bir şekilde çalışır.

COVID aşıları geliştirme süreci, en yüksek standartları korurken hızlı bir şekilde izlenir: COVID-19 aşısılarının güvenli ve etkili oldukları kanıtlanana kadar ülkeler kullanım izni vermemektedir.

COVID-19 aşılarının güvenli olmasını sağlamaya yardımcı olacak birçok katı koruma önlemi vardır.vardır. Tüm aşılar gibi, COVID-19 aşıları da on binlerce insanı içeren büyük (faz III) denemeler de dahil olmak üzere titiz, çok aşamalı bir test sürecinden geçiyor. COVID-19 için yüksek risk taşıyan bazı grupları içeren bu denemeler (hamile ve emziren kadınlar gibi belirli gruplar aşı denemelerine dahil edilmemiştir), herhangi bir yaygın yan etkiyi veya diğer güvenlik endişelerini belirlemek için özel olarak tasarlanmıştır.

Klinik bir araştırma, bir COVID-19 aşısının güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğinde, DSÖ bir aşı ürününü değerlendirmeden önce, ön yeterlilik için aşının üretildiği ülkede düzenleyici inceleme ve onay dahil olmak üzere etkinlik ve güvenlik kanıtlarının bir dizi bağımsız incelemesini yapar. Bu sürecin bir kısmı, Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi tarafından yapılan tüm güvenlik kanıtlarının gözden geçirilmesini de içerir .

DSÖ tarafından toplanan bir dış uzman ekibi , klinik araştırmalardan elde edilen sonuçları, hastalık, etkilenen yaş grupları, hastalık için risk faktörleri ve diğer bilgilerle ilgili kanıtları birlikte analiz eder. Bu ekip aşıların kullanılıp kullanılmayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğinibelirler.Ülkelerdeki yetkililer, aşıların ulusal kullanım için onaylanıp onaylanmayacağına karar verir ve aşıların kendi ülkelerinde DSÖ tavsiyelerine göre nasıl kullanılacağına ilişkin politikalar geliştirirler .

Bir COVID-19 aşısı uygulamaya konulduktan sonra, DSÖ, herhangi bir güvenlik endişesini sürekli olarak izlemek için aşı üreticileri, her ülkedeki sağlık yetkilileri ve diğer ortaklarla birlikte çalışmayı destekler.

Bu anlamda bildirimi yapılan aşı sonrası istenmeyen etkiler titizlikle değerlendirilir ve aşının durdurulmasını gerektirecek bir yan etki saptanması durumunda durdurulur.