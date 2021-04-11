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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Covid-19 aşısı olmak isteyen kişiler randevu taleplerini yapmak suretiyle ile aşı yaptırmak için https://asibilgisistemi.com adresine girerek başvuruda bulunabilirler. 

11 Nisan 2021 Pazar 16:54
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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Aşı olmak isteyenler KKTC Sağlık Bakanlığı Aşı bilgi sistemi üzerinden aşı olmak istedikleri aşı merkezini seçerek randevu alabilmektedirler. 

Bu programda yatağa bağımlı hastalar için ayrı bir başvuru seçeneği mevcut olup yatağa bağımlı hastalar için bu bölümden başvuru yapılmalıdır.Kronik hastalığı olan kişler de hastalıklarını randevu alırken belirtmelidirler.Başvuru konusunda sıkıntı yaşamaları durumunda 05469901313 numaralı çağrı hattına ulaşarak bilgi alabilirler.  

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Aşı programı kapsamında 75 yaş üzeri kişilerin başvuruları doğrultusunda aşılanmaları tamamlanmıştır. 

65-75 yaş aralığındaki kişilerin de başvuruları doğrultusunda randevuları oluşturulmuştur ve aşılamaları devam etmektedir. 

Bu kişilerin aşılamaları tamamlandıktan sonra 55-65 yaş aralığında olup başvuran kişilerin aşı planlaması yapılacaktır.  

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Son Güncelleme: 11.04.2021 17:00
Anahtar Kelimeler:
KktcSağlıkPandemiSağlık Bakanlığıünal üstel
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