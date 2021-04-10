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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Ev karantinası ile ilgili koşulları Sağlık Bakanlığı tarafından açıkladı

10 Nisan 2021 Cumartesi 15:54
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda ev karantinasına onay verilen kişiler 12 Nisan 2021, Pazartesi gününden itibaren elektronik bileklik uygulaması kapsamında “Karantina Takip Sistemi”ne dahil olacaktır. Bu kapsamdaki kişilerin, KKTC’ye gelmeden önce “Güvende Kal” isimli mobil uygulamayı cep telefonuna indirmesi ve uygulamada kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. “Karantina Takip Sistemi” ücretli bir uygulama olup 350 TL’si depozito olmak üzere toplam 750 TL’dir.  
Karantina Takip Sistemi ile ilgili her türlü bilgiye
https://kktckarantina.com adresi üzerinden erişilebilir. 

Ev karantinası müracaatını KKTC'ye dönüş seyahati tarihinden 3 iş günü önce Sağlık Bakanlığı'na gelerek veya [email protected] adresine mail göndererek yapmak gerekmektedir. 

1. Hastalık Raporu (Epikriz) 

2. Kimlik Bilgileri 

3. İkamet Bilgileri 

4. Telefon ve Açık Karantina Adresi 

5. Seyahat Bilgileri 

6. Son 3 gün içinde yapılmış negatif COVID-19 Testi 

7 .Evde karantinaya gireceklerin açık isimleri, kimlik bilgileri ve imzaları 

8. Hangi amaçla yurtdışına gittiği ve yurtdışında otel/evde mi kalındığı ile ilgili bilgilerle başvuru yapılması gerekmektedir.  


Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş vermektedir. 
• 70 yaş üstü yaşlılar 
• 12 yaş altı çocuklar 
• Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği
• İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar
• Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar
• 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar
• 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar 

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• Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler 
• Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler 
• Otizm spekturumu
• Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)
• Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar 
• Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler 
• Organ ve kök hücre nakilli hastalar 
• Gebelik
Karantina kuralları ve  izolasyon kurallarına uymayanlara ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacaktır.
Aynı zamanda halkımızın tüm dünyada devam eden salgının devam ettiği biliciyle sosyal mesafe, hijyen, maske takma kurallarına uymaları gerekmektedir. 
Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler işbirliği ile rutin denetimler devam etmektedir. Denetimler sonucunda açılım yapılan tüm sektörlerin özellikle kapalı alanlarında kurallara uymamaları halinde yasanın öngördüğü şekilde para ve kapatma cezası uygulamaları devam edecektir. 
Süreç içerisinde işletme sahibi ve halkımızın kurallara uyarak göstereceği hassasiyet tekrar bir kapanma olmaması için büyük önem arz etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
KarantinasıEvKktc
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