Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama;  “3 pozitif, 212 toplam, 66 tedavisi devam eden vaka“

Sağlık Bakanlığı, bugün çıkan pozitif vaka sayısının 3, toplam vaka sayısının 212 ve tedavisi devam eden vaka sayısının 66 olduğunu açıkladı.
Bakanlık ikinci bir tablo yayımlayarak şu açıklamayı yaptı:
Sağlık Bakanlığı, bugün çıkan pozitif vaka sayısının 3, toplam vaka sayısının 212 ve tedavisi devam eden vaka sayısının 66 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, bugün çıkan pozitif vaka sayısının 3, toplam vaka sayısının 212 ve tedavisi devam eden vaka sayısının 66 olduğunu açıkladı.
Bakanlık ikinci bir tablo yayımlayarak şu açıklamayı yaptı: