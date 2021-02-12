Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 2. doz aşı tarihi gelen şahısların aşılarını yaptırmak üzere sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanmakta olan aşı programında 2. doz aşıların yapılmaya başlanması nedeni ile ikinci doz tarihi gelen şahısların aşılarını yaptırmak üzere sağlık merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Gerek ilçe içinde gerekse ilçeler arası seyahat ederek merkezlerimize gelecek kişiler, aşı kartlarındaki tarih ve yer bilgisinin kontrol edilmesi kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf olacaklardır” denildi.