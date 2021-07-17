banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
Meclisi terk etmek beyni terk etmektir
Meclisi terk etmek beyni terk...
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
banner376
Flaş Haber
97'si yerel 106 pozitif vaka
Kapat

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı'nın bayram boyunca anlaşmalı olduğu antijen test merkezleri aşağıda yer almaktadır.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:27
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

20/07 / 21

Lefkoşa

Yıldız Özkan Laboratuvarı

21/07/ 21 Çarşamba                 

Lefkoşa

1- Yöntem Laboratuvarı
2- Uzman Laboratuvar
3- Etik Laboratuvarı
4- Yıldız Özkan Laboratuvarı


Girne

1- Tanı Laboratuvarı
2- Vita Laboratuvarı
3- Tıp Laboratuvarı
4- Mucize Laboratuvarı

Gazimağusa

1- Yöntem Laboratuvarı
2- Klinik Laboratuvarı

Güzelyurt

1- Güzelyurt Yöntem Laboratuvarı

22/07/21 Perşembe

Lefkoşa

1- Nis Laboratuvarı
2- Etik Laboratuvarı
3- Yöntem Laboratuvarı


Girne

banner341
1- Uni Laboratuvarı
2- Mucize Laboratuvarı
3- Tıp Laboratuvarı

Gazimağusa

1- Kunter Güven Laboratuvarı
2- Maraş Laboratuvarı

Güzelyurt

1 - Fatma Yaman

23/07/21 Cuma

Lefkoşa

1- Ulun Laboratuvarı
2- Referans Laboratuvarı
3- Biyogram Laboratuvarı
4- Yıldız Özkan Laboratuvarı

Girne

1- British Med Laboratuvarı
2- Uni Laboratuvarı
3- Mucize Tıp Laboratuvarı
4- Tıp Laboratuvarı

Gazimağusa

1- Tıp Mar Tanı Laboratuvarı
2- Lancet  Laboratuvarı
3- Maraş Laboratuvarı
Güzelyurt
1- Hasan İlkay Laboratuvarı

İlglili Laboratuvarlarda 09.00-12.30  arasında hizmet verilecektir.

Lefkoşa Fuar Alanı , Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi , Gazimağusa Magem, İskele Düğün Salonu 20 Temmuz 2021 Salı günü hizmet vermeyecektir.

Lefkoşa Fuar Alanı,  Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gününden itibaren bayram süresince açık olacaktır. 

Gazimağusa Magem 22 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren, İskele Düğün Salonu ise 23 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren açık olacaktır.

Merkezler 08.00- 14.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği PCR merkezlerinin çalışma saatlerini ilgili merkezler ve internet sitelerinden sorgulayabilirsiniz.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akça, Erdoğan'ın mecliste yapacağı konuşma hakkında açıklama yaptı
Akça, Erdoğan'ın mecliste yapacağı konuşma hakkında açıklama yaptı
Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı
Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği CTP ve TDP’yi kınadı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği CTP ve TDP’yi kınadı
Hava durumu
Hava durumu
Karel bebek hayatını kaybetti!
Karel bebek hayatını kaybetti!
Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Başkanlık Ofisi ve Kültür Merkezi’nin açılışı yapıldı
Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Başkanlık Ofisi ve Kültür Merkezi’nin açılışı yapıldı
Zaroğlu ‘Millet Partisi’ için başvuru yaptı
Zaroğlu ‘Millet Partisi’ için başvuru yaptı
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
97'si yerel 106 pozitif vaka
97'si yerel 106 pozitif vaka
Halkın Partisi: “Sağduyu ile hareket etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz”
Halkın Partisi: “Sağduyu ile hareket etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim