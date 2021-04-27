Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde tedavi gören 45 yaşında kadın E.K ve 100 yaşında erkek Y.T’nin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Her iki hastanın da bazı ek sağlık sorunları olduğu açıklandı.

45 yaşında kadın E.K’nin, 24 Nisan’da Acil Durum Hastanesi’ne yatırıldığı, 26 Nisan’da yoğun bakıma alındığı kaydedildi. Hastanın, sistemik lupus, hipertansiyon, hipotroidi gibi rahatsızlıkları olduğu belirtildi.

100 yaşında erkek Y.T’nin ise 11 Nisan’da Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlandığı, 21 Nisan’dan itibaren yoğun bakımda tedaviye alındığı ifade edildi. Hastanın, hipertansiyon, koroner arter, kronik atrial fibrilasyon rahatsızlıkları olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Merhumlara Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

KKTC’de Covid-19’dan can kaybı 31’e yükseldi.