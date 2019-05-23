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Sağlık Bakanlığı'nda görev devir teslimi yapıldı

Sağlık Bakanlığı'nda görev devir teslimi yapıldı

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:25
Sağlık Bakanlığı'nda görev devir teslimi yapıldı

Sağlık Bakanlığında görev devir teslimi gerçekleşti. Eski Bakan Filiz Besim görevini Ali Pilli’ye devretti.
Devir teslim töreninde, bakanlık yetkilileri ve bürokratları da hazır bulundu.
PİLLİ
Ali Pilli görevi devralmadan önce eski Sağlık Bakanı Filiz Besim’e, sağlık adına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve almış olduğu bayrağı hem şahsı hem de hükümet adına daha iyi bir yere taşıyacağını söyledi.
Pilli, Besim’in tamamlayamadığı projeleri ile birlikte gerekli reformlar üzerinde çalışacağını ifade ererek, Besim ve ekibine sağlığa vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür etti.

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BESİM
Filiz Besim de konuşmasında, sağlığın devamlılığı olan bir alan olması adına önemli olduğunu ve dünyanın artık bu alanda “koşmaya” başladığını, KKTC’nin de bu koşuşa ayak uydurması gerektiğini söyledi.
Besim, 90’lı yıllarda Pilli ile birlikte Güzelyurt’ta sağlık merkezinde birlikte çalıştıklarını da hatırlatarak, Pilli’nin de kendisi gibi sağlığın içinden gelen biri olduğunu ifade etti.
Bakanlık görevinin bir emanet olduğunu ve bu emaneti alarak, ileri götürüp, çağdaşlaştırmaya ve geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Besim, yeni Bakan Pilli’nin de aynı şekilde sağlığı aldığı yerden daha ileriye götüreceğine inandığını söyledi.

 

Son Güncelleme: 23.05.2019 14:26
Anahtar Kelimeler:
Filiz Besim Ali Pilli
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