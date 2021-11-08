Sağlık Bakanlığı'nda görev devir teslimi yapıldı

Eski Sağlık Bakanı Ünal Üstel’den görevini devralan Ali Pilli, devir teslimin bir nöbet değişimi olduğunu vurguladı.

Koltuğu devretmeden önce kamuoyuna ve yeniden görevin başına geçecek Pilli’ye dönemindeki icraatları aktaran Üstel, “ Pandemiye yakalanan ya da temaslı olan insanlarımız tedavi sürecini geçiriyordu. Bu merkezlerde, hemen hemen bütün oteller karantina merkezi oldu. Hastanemizin yatak sayıları elverişsizdi. Devleti büyük bir külfetten kurtarmak için elektronik bileklikle ev karantinasına başladık. Aşıyı yüzde 70’in üzerine taşıma hedefimizde aşı toplumun kurtarıcısı oldu ve yüzde 73’ünü çift doz aşıya ulaştık. 3’üncü doz aşılarımıza, Sağlık çalışanlarımızdan başlayarak 4’ncü doz aşılamalara başladık. Hem aşı merkezlerimizi hem pcr merkezlerimizi çoğalttık” şeklinde konuştu. Ardından başarılar dileyerek görevi Ali Pilli’ye devretti.

Görevi teslim alan Ali Pilli ise önce Sucuoğlu’na kendisini bu makama layık gördüğü için teşekkür etti ve şunları ifade etti, “Bu bir nöbet değişimidir. Bu bayrağı kısa bir süre önce Üstel’den aldım şimdi de Üstel bana bayrağı devrediyor. Biz aynı partinin iki ferdiyiz hedeflerimiz aynıdır. Şu anki sağlık sistemini daha ileriye taşımak için halkımızla beraber çalışacağız. Bu dönem içinde Sayın Üstel’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim”