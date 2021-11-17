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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar TAK'a konuştu

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, koronavirüste en fazla bulaşın aşılanmanın düşük olduğu 20-40 yaş aralığında görüldüğünü kaydederek, “Aşı olmayan vatandaşlar mutlaka aşılanmalı, 2 doz aşı olup zamanı gelenler hatırlatma dozlarını yaptırmalı…” dedi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 12:45
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar TAK'a konuştu

Son günlerde artan vakalar konusunda Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Oygar, havaların soğuduğunu, kapalı alanlarda geçirilen vaktin arttığını, kasımda vaka artışı olacağının öngörüldüğünü belirtti, vakaların dünyada da artışa geçtiğine işaret etti.

Oygar, “Aşılarımızı tamamlar, maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edersek bu kışı daha rahat atlatabiliriz; aksi takdirde bulaş artacak” dedi.

568 BİN 74 AŞILAMA YAPILDI

Aşılanma oranları konusunda da bilgi veren Oygar, 16 Kasım itibarıyla KKTC’de 568 bin 74 aşılama yapıldığını kaydetti.

278 bin 279 kişinin en az bir doz aşı olduğunu, bunun yüzde 72.85 oranına denk geldiğini ifade eden Oygar, iki doz aşısını olup seriyi tamamlayan kişi sayısının 266 bin 339, oranınsa yüzde 69.72 olduğunu söyledi.

Oygar, 3’üncü doz aşı olanların sayısının 57 bin 242 olduğunu belirtti.

“YENİ PROGRAM SONRASI AŞI SAYILARINDA BİR MİKTAR ARTIŞ OLDU…”

Düriye Deren Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı yeni aşı programı sonrasında aşı sayılarında bir miktar artış gözlemlediklerini, sayının önümüzdeki günlerde artmasını beklediklerini ifade etti.

Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın aşıyla ilgili uluslararası kılavuzları takip ettiğini, yeni programlar oldukça bunları halkla paylaşacaklarını söyledi.

Okullardaki vaka artışının sorulması üzerine Oygar, okulların toplumdan ayrı tutulamayacağını, toplumdaki vaka artışlarının okullara da yansıyacağını belirterek, “12-18 yaş arası aşılama da çok önemli. Eğitime ara verilmemesi, çocukların okula gidebilmesi bizim elimizde… Aşılanmalı ve kurallara uymalıyız” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı aşılama programı şöyle:

AŞILAMA PROGRAMI

Aşı yapılan gurup

Yapılacak Aşı 

1.

12-18 yaş aşısız kişiler

Biontech

2.

18 yaş ve üzeri aşısız kişiler 

Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson(  Janssen)

3.

18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 

3.doz  Biontech/Sinovac

4.

18 yaş üzeri 2 doz Biontech  olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar

3.doz Biontech

5.

18 yaş ve  üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı   olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar

3.doz   Biontech

6.

18 yaş ve  üzeri Johnson & Johnson  aşı   olup üzerinden 3  ay geçmiş olanlar

2.doz    Biontech/ Johnson & Johnson(  Janssen)

7.

3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar

4.doz    Biontech

COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR

Lefkoşa

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi

Cyprus Life Hospital

Değirmenlik Sağlık Merkezi

Elit Hospital

Etik Hastanesi

Fuar Alanı Aşı Merkezi

Kolan Lefkoşa Hastanesi

Miracle Hospital

Trenyolu Polikliniği

Gazimağusa

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Gazimağusa Devlet Hastanesi

Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri

Akdoğan Sağlık Merkezi

Geçitkale Sağlık Merkezi

Kunter Güven Hastanesi

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Mağusa Tıp Merkezi

Mağusa Yaşam Hastanesi

Maraş Sağlık Merkezi

Serdarlı Sağlık Merkezi

Girne

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Girne Akçiçek Hastanesi

Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi

Çamlıbel Sağlık Merkezi

Dikmen Sağlık Ocağı

Esentepe Sağlık Merkezi

Girne Amerikan Üniversitesi

Lapta Sağlık Merkezi

Özel Girne Hastanesi

Özyalçın Aşı Merkezi

Güzelyurt

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Güzelyurt Sağlık Merkezi

Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

İskele

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

İskele Sağlık Merkezi

Dipkarpaz Sağlık Merkezi

Mehmetçik Sağlık Merkezi

Yenierenköy Sağlık Merkezi

Lefke

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Cengiz Topel Hastanesi

Lefke Avrupa Üniversitesi

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Son Güncelleme: 17.11.2021 14:27
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