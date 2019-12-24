Sağlık Bakanlığı Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı
Sağlık Bakanlığı trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Esra Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sağlık Bakanlığı Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı
Sağlık Bakanlığı trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Esra Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı.
24 Aralık 2019 Salı 15:50
Mesajda şöyle denildi:
“Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairemizde görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Esra Korcan’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Tanrıdan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.”
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