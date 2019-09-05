Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Kızılayı ve ALPET iş birliğiyle kan bağışı kampanyası başlatıldı

SAĞLIK BAKANI PİLLİ: “KAN BAĞIŞI DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMELİ… HERKESİN İHTİYACI OLABİLECEĞİ UNUTULMAMALI”

ÇIRAKLI: “YILLIK KAN İHTİYACI 20 BİN ÜNİTE”

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Kızılayı ve ALPET iş birliğiyle kan bağış kampanyası başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül’e kadar sürecek kampanyanın başlangıcına, Lefkoşa’da Girne Kapısı bölgesindeki Memo Petrol’de Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı, Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş katıldı.

İlk kan bağışını gerçekleştiren Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş’ın ardından ALPET personeli başta olmak üzere birçok vatandaş kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi.

PİLLİ: “KAN BAĞIŞI DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMELİ”

Kan bağışı konusundaki duyarlılığı nedeniyle, başta Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş olmak üzere tüm Altınbaş Holding yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Teknolojinin ilerlemesine ve tıpta bu kadar gelişme olmasına rağmen kanın tek kaynağının sadece insan olduğunu ve ne yapayı ne de başka bir eşdeğeri bulunmadığını unutmamalıyız” dedi.

Kan bağışında bulunmak için sadece kampanyaların beklenmemesi gerektiğini ve düzenli kan bağışında bulunmanın alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Pilli, kan bağışının bir devlet politikası haline gelmesi için düğmeye bastıklarını ve bu konuda girişim başlattıklarını da açıkladı.

“HERKESİN İHTİYACI OLABİLECEĞİ UNUTULMAMALI”

İnsanların kan bağışıyla ilgili daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini ve özellikle acil durumlarda herkesin kana ihtiyacı olabileceğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Pilli, Kan Bankası’ndaki kan stokunun her zaman dolu olması gerektiğini vurguladı.

ALTINBAŞ: “BAĞIŞ KAMPANYASI HER YIL DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞECEK”

Kan bağışının önemine dikkat çeken Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, sağlıklı her bireyin kan bağışında bulunması gerektiğini belirterek, bu yıldan itibaren her yıl düzenli olarak kan bağışı kampanyası gerçekleştireceklerini açıkladı.

Kendisinin de yılda iki kez düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirten Altınbaş, ülkedeki tüm kurum, kuruluş ve kişileri, bu duyarlılığı göstermeye çağırdı. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, 5-21 Eylül tarihleri arasında ülkenin bir ucundan diğer ucuna kadar devam edecek kan bağışı kampanyasına katılmaları için vatandaşlara da çağrıda bulundu.

ÇIRAKLI: “YENİ ARAÇ YAKINDA HİZMETE GİRECEK”

Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde yaklaşık 3 yıl önce başlatılan kan kazanım destek programının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı, üç yıl içerisinde birçok kurum, kuruluş ve firmanın ziyaret edilerek bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını ve kan bağışı topladıklarını ifade etti.

Sadece Thalassaemia Derneği’nin düzenli olarak yıllık 7 bin 500 ünite, onkoloji bölümünün ise yıllık 3 bin ünite kan ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Bülent Çıraklı, genel olarak yıllık 20 bin ünite kan ihtiyacı olduğunu bildirdi.

İkinci kan bağış aracının da ülkeye geldiğini ve yakında hizmete gireceğini açıklayan Çıraklı, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş’a duyarlılıkları nedeniyle teşekkürlerini dile getirdi.

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, ALPET’in katkılarıyla başlatılan kan bağışı kampanyasının tam da kan ihtiyacının yüksek olduğu bir dönemde yapılması nedeniyle duyduğu mutluluğu ifade etti.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş’a ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye kampanya nedeniyle teşekkür eden Ahmet Varoğlu, thallasaemialıların düzenli olarak ve yüksek miktarlarda kan ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

İnsanların daha duyarlı olması gerektiğini belirten Varoğlu, gönüllü kan bağışçı sayısının artması gerektiğini de söyledi.

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI PROGRAMI

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Kızılayı ve ALPET iş birliğiyle 21 Eylül’e kadar sürecek kan bağış kampanyasının programı şöyle:

Yarın 09.00-11.00 Gemikonağı Cem Pişmiş 1 Petrol

9 Eylül 2019 Pazartesi 14.00-16.00 Güzelyurt Özdoğaç Petrol, Ekrem Uzun Petrol

10 Eylül 2019 Salı 16.00-18.00 Girne Tem Petrol

11 Eylül 2019 Çarşamba 16.00-18.00 Girne Oscar Petrol

12 Eylül 2019 Perşembe 16.00-18.00 Girne Tanısay Petrol

13 Eylül Cuma 10.00-13.00 Girne Akacan Petrol

13 Eylül Cuma 16.00-18.00 Alsancak Hasan Uzun Petrol

16 Eylül 2019 Pazartesi 09.00-11.00 Korkuteli Fidan Petrol

16 Eylül 2019 Pazartesi 16,00-18,00 Mağusa Güneşoğlu Petrol

17 Eylül 2019 Salı 09.00-11.00 İskele Petrol

17 Eylül 2019 Salı 16.00-18,00 İskele Fidan Petrol 2

21 Eylül 2019 Cumartesi 14.00-16.00 Gönyeli Petrol