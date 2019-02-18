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Sağlık Bakanlığı kansere karşı farkındalık sempozyumu düzenliyor

Sağlık Bakanlığı kansere karşı farkındalık sempozyumu düzenliyor

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:50
Sağlık Bakanlığı kansere karşı farkındalık sempozyumu düzenliyor


Sağlık Bakanlığı “Kansere Karşı Farkındalık” Sempozyumu, 20 Şubat Çarşamba günü Güzelyurt Bölgesi’nde Bostancı Bağcıl Spor Kulübü’nde düzenlenecek.
Sağlık Bakanlığı’nda verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim himayelerinde “Farkında Mıyız?” sloganıyla gerçekleştirilecek sempozyum saat 18.30’da başlayacak.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü işbirliğiyle, KKTC Umut Derneği, Yalova Spor Kulübü, Yukarı Bostancı ve Aşağı Bostancı Muhtarlarının desteğiyle gerçekleşecek sempozyumda konuyla ilgili uzmanlar sunum gerçekleştirecek.
Sempozyumda, DAÜ Dr.Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nahide Gökçora, “Kanserde Farkındalık”, Prof.Dr. Handan Onur “Kadın ve Kanser”, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği’nden Prof. Dr. Doğan Bor “Radyasyon ve Kanser”, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Bülent Sezgin “Kendi Kendine Meme Muayenesi”, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Uzm. Psikolog Naife Sevdalı Zaim “Kanser Hastalarında İyilik Hali”, Dr. Dyt. Ayşe Okan “Kanserden Korunmada Beslenme” konularında sunum gerçekleştirecek.
Sempozyuma tüm halkın davetli olduğu belirtildi.
 

Son Güncelleme: 18.02.2019 18:17
Anahtar Kelimeler:
KKTC Sağlık Bakanlığı
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