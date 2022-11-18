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Sağlık Bakanlığı, Kamu-Sen'in Hemşire Nakilleri Konusundaki İddialarının Gerçeği Yansıtmadığını Belirtti

18 Kasım 2022 Cuma 17:45
Sağlık Bakanlığı, Kamu-Sen'in Hemşire Nakilleri Konusundaki İddialarının Gerçeği Yansıtmadığını Belirtti

"Bakanlık görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirdi"

Sağlık Bakanlığı, Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) hemşire nakilleri konusunda Bakanlığın duyarsız kaldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını, bakanlığın görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirdiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kamu-Sen’in hemşire nakilleri konusunda bakanlıkla ilgili iddiaları üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu ifade edildi ve “Sağlık Bakanlığı 26.09.2022 tarihinde Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ilgili usul ve Esaslar Tüzüğü’nün 6’ncı maddesi uyarınca yapılan nakil toplantısı bize verilen sorumluluk ve yetkiyle toplanmıştır” denildi.

Öncesinde belirlenmiş olan ihtiyaçlar çerçevesinde tüzükler ve kriterlere uygun olarak ilgili sendikaların da katılımıyla, oybirliğiyle sağlık personelinin nakillerinin onaylandığı ve ardından alınan kararların Kamu Hizmeti Komisyonu’na iletildiği de belirtildi

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Son Güncelleme: 18.11.2022 18:37
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