Sağlık Bakanlığı İtalya’dan dönecek kişilerin bakanlıkla irtibata geçmesini stedi

Sağlık Bakanlığı, İtalya’dan gelecek kişilerin olası koronavirüs (Covid-19) açısından değerlendirilmelerinin yapılabilmesi için bakanlıkla irtibata geçmesi gerektiğini duyurdu.
“Adamıza dönecek kişilerin olası Koronavirüs (Covid-19) hastalığı açısından değerlendirilmelerinin yapılması için 05488501188 ve 05338501188 numaralardan Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Halkımızın bu konuya hassasiyet gösterip son 14 gün içinde Güney Kıbrıs’tan veya Türkiye üzerinden ülkeye girmiş olan kişilerin bakanlığımızı araması önemle rica olunur.”