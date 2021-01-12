Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet kendi ayağına kurşun sıktı!
Hükümet kendi ayağına kurşun sıktı!
Başkanlık sistemi tek makul seçenek
Başkanlık sistemi tek makul seçenek
Aşılama süreci sancılı olmasın
Aşılama süreci sancılı olmasın
Dostlar alışverişte görsün
Dostlar alışverişte görsün
banner376

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasındaki protokol yenilendi

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavisiyle ilgili 26 Eylül 2019 yılında imzalanan protokol bugün Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen imza töreniyle yenilendi.

12 Ocak 2021 Salı 20:33
Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasındaki protokol yenilendi
banner337
banner351

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE PEMBE KÖŞK PSİKİYATRİ HASTANESİ ARASINDAKİ  PROTOKOL YENİLENDİ

“PEMBE KÖŞK'E SEVK EDİLEN HASTALARIN TEDAVİ MASRAFLARININ YÜZDE 80’İ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK”
Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavisiyle ilgili 26 Eylül 2019 yılında  imzalanan protokol bugün Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen imza töreniyle yenilendi. 

banner341
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, protokole Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi  Mehmet Çakıcı imza koydu.
Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında imzalanan protokolle alkol ve madde bağımlıları tedavi için Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilebiliyor. 
Pembe Köşk'e sevk edilen hastaların tedavi masraflarının yüzde 80’i devlet tarafından karşılanırken, hastanede özellikle alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanıyor. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli:10 yerel vakaya rastlandı ,1 kişi hayatını kaybetti
Bakan Pilli:10 yerel vakaya rastlandı ,1 kişi hayatını kaybetti
Başbakan Saner Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Başbakan Saner Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Devlet oduna %35 zam yaptı
Devlet oduna %35 zam yaptı
Trafik kazası: Araç sürücüsü yaralandı
Trafik kazası: Araç sürücüsü yaralandı
Tatar; “Kıbrıs Türk halkı haklı davasında çok önemli bir pozisyon yakalamıştır”
Tatar; “Kıbrıs Türk halkı haklı davasında çok önemli bir pozisyon yakalamıştır”
Başbakanlık, tarım, eğitim ve turizm bakanlığı bütçeleri onaylandı
Başbakanlık, tarım, eğitim ve turizm bakanlığı bütçeleri onaylandı
İçişleri Bakanı Evren, Denktaş ile Dr. Küçük’ü andı
İçişleri Bakanı Evren, Denktaş ile Dr. Küçük’ü andı
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
DP Gençlik Kolları Rauf Dentaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
DP Gençlik Kolları Rauf Dentaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Değirmenlik Belediyesi’nde tüm personel negatif…
Değirmenlik Belediyesi’nde tüm personel negatif…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim