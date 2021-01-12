Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasındaki protokol yenilendi

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE PEMBE KÖŞK PSİKİYATRİ HASTANESİ ARASINDAKİ PROTOKOL YENİLENDİ

“PEMBE KÖŞK'E SEVK EDİLEN HASTALARIN TEDAVİ MASRAFLARININ YÜZDE 80’İ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK”

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavisiyle ilgili 26 Eylül 2019 yılında imzalanan protokol bugün Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen imza töreniyle yenilendi.



Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında imzalanan protokolle alkol ve madde bağımlıları tedavi için Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilebiliyor.

Pembe Köşk'e sevk edilen hastaların tedavi masraflarının yüzde 80’i devlet tarafından karşılanırken, hastanede özellikle alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanıyor.