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Sağlık Bakanlığı: İkinci pandemi merkezine kapı ve izole kabin için çalışma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, ikinci pandemi merkezinde personelin güvenli şekilde hizmet verebilmesi için izole bir kabin kurulması ve üçüncü kapının devreye gitmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı

13 Eylül 2020 Pazar 18:09
Sağlık Bakanlığı: İkinci pandemi merkezine kapı ve izole kabin için çalışma başlatıldı
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Sağlık Bakanlığı, ikinci pandemi merkezinde personelin güvenli şekilde hizmet verebilmesi için izole bir kabin kurulması ve üçüncü kapının devreye gitmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli bugün ikinci pandemi merkezinde incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkezde mevcut var olan iki giriş çıkış kapısının yeterli olduğunu tespit edilmesine rağmen ek olarak, personelin uygulama kolaylığı açısından talep ettiği üçüncü kapının da devreye girmesi için çalışma  başlatıldı. Üçüncü personel kapısının da yarın sabah devreye gireceği belirtildi.

Merkezde görev alacak personelin güvenli şekilde hizmet verebilmesi için binaya bir izole kabin kurulması için de talimat verildi. Kabinin yarın  monte edileceği kaydedildi.

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ŞANTİYEDE İNCELEME

Öte yandan Bakan Pilli, yapımına devam edilen 100 yataklı pandemi hastanesi şantiyesini de ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi ve bilgi aldı.

Pandemi hastanesi yapımının süratle devam ettiğini vurgulayan Pilli, en kısa sürede pandemi hastanesinin de tamamlanarak, hizmete girmesi için gece gündüz çalışıldığını vurguladı.

Pilli'ye Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür ve Bakanlık Müdürü Yusuf Önderol eşlil etti.

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Son Güncelleme: 13.09.2020 18:49
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