Sağlık Bakanlığı: “İki adet morg buzluğu ihalesine çıkılması için 25 Ocak'ta Merkezi İhale Komisyonuna yazı gönderilmiştir”

SAĞLIK BAKANLIĞI: “İKİ ADET MORG BUZLUĞU İHALESİNE ÇIKILMASI İÇİN 25 OCAK 2021 TARİHİNDE MERKEZİ İHALE KOMİSYONUNA YAZI GÖNDERİLMİŞTİR”

Sağlık Bakanlığı, iki adet morg buzluğu için Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Ocak’ta ihaleye çıkılması için Merkezi İhale Komisyonuna yazı gönderildiğini ve 10 Mart tarihinde ise ihalenin açılacağının ilan edildiğini duyurarak, “Dolayısı ile Bakan Ünal Üstel’in ilk icraatı olarak basına yansıtılmasının gerçeklik payı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından aktarılan ve basında yer bulan, Sağlık Bakanlığı’na atanan Ünal Üstel’in ilk icraatının iki adet morg buzluğu ihalesine çıkmak olduğu iddiası üzerine açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız” denilerek, bu iddianın gerçeklik payı bulunmadığı anlatıldı.

Açıklamada, “Mevzu bahis alım için geçmiş dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2021 tarihinde ihaleye çıkılması için Merkezi İhale Komisyonuna yazı gönderilmiş olup, 10 Mart 2021 tarihinde ihalenin açılacağı ilan edilmiştir. Dolayısı ile Bakan Ünal Üstel’in ilk icraatı olarak basına yansıtılmasının gerçeklik payı bulunmamaktadır. Böylesi doğruluk payı bulunmayan açıklamaları yapmadan önce daha dikkatli araştırma yapılmasını tavsiye eder, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.